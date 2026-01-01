Перший НПЗ "прикурив" під бій курантів: "Птахи Мадяра" за ніч уразили десять ворожих об'єктів
- "Птахи Мадяра" в ніч на 1 січня 2026 року завдали удару по десяти військових і інфраструктурних об'єктах на території Росії та окупованих територіях.
- Уражені об'єкти включають НПЗ, нафтобази, радіолокаційні станції, та пункти зосередження противника в різних регіонах, таких як Луганськ, Крим, та Запорізька область.
У ніч на 1 січня 2026 року "Птахи Мадяра" завдали ураження десяти військових та інфраструктурних об'єктів. Під удар потрапили цілі у глибині території Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Удари почалися відразу в новому році. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал командувача СБС "Мадяра".
Що потрапило під ураження?
Під ураження потрапили десять військових та інфраструктурних об'єктів у глибині території Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму. Першим під удар потрапив нафтопереробний завод о 23:59 за місцевим часом, майже одночасно, через 3 – 5 хвилин, уражено нафтобазу.
Зокрема, були уражені:
- НПЗ (у Росії) – спільна операція Птахів 1 окремої СБС та підрозділу Граф, СБС;
- Нафтоналивайка (Республіка Татарстан, Росія) – 1 окрема СБС;
- Нафтобаза Ровеньки (Луганська область, ТОТ) – закріплення ефекту попереднього ураження.
- ПС Ровеньки (Луганська область, ТОТ);
- РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ) – засіб контролю повітряного простору та управління авіаційним рухом;
- РЛП АЕ Гвардійське (АР Крим, ТОТ) – радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування та підготовки ОТРК "Іскандер-М" і запусків БпЛА "Shahed".
- ПС Балашівка (Запорізька область, ТОТ);
- Два пункти зосередження противника та склад ПММ (Валуйки, Білгородська область, Росія);
- ЗРК ТОР (Донецька область, ТОТ) – третій знищений ЗРК протягом доби.
Що ще відомо про уражені об'єкти?
У місті Альметьєвськ, Татарстан, безпілотники атакували Північний товарний парк компанії "Татнєфть". Промисловий об'єкт використовується для збору та зберігання нафти з північних родовищ регіону.
У російському Людиново Калузької області палає нафтобаза після прильоту БпЛА. Також дрони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї.