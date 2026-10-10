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24 Канал Новини світу У Ростові атаковано один із найважливіших мостів міста, – монітори
10 жовтня, 23:58
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У Ростові атаковано один із найважливіших мостів міста, – монітори

Данило Жоров

У суботу, 10 жовтня, моніторингові канали повідомили, що Ростов був під атакою. В результаті був уражений розвідний міст у Ростові.

Це важливий об'єкт для міста. Про це повідомили телеграм-канали.

Що відомо про атаку?

Внаслідок атаки у Ростові загорівся один з найважливіших мостів у місті. Йдеться про Ростовський розвідний залізничний міст через Дон. 

Ступінь ураження мосту не відома, також наразі невідомо, чи це новий удар або кадри з минулої ночі. Вранці 10 жовтня в російських ЗМІ вже була інформація про те, що міст був атакований. Внаслідок удару тимчасово зупинили рух обома шляхами.

Удар по мосту в Ростові: дивіться відео

 

 


В Ростові уражений міст / Supernova+

Зазначимо, що 9 – 10 жовтня Сили оборони України завдали серії влучних ударів по пунктах управління, станції РЕБ та військових складах російських окупантів. Масштабного ураження зазнав також навчальний центр сержантів армії агресора та ремонтно-відновлювальна база противника.

 

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