Вночі пролунали вибухи в Арзамасі у Нижньогородській області. OSINT-аналітики проаналізували наслідки влучань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кіберборошно".

Дивіться також Влучання у приладобудівний завод в Росії: де розташований Арзамас

Що уражено в Арзамасі вночі 11 серпня?

Осінтери підтвердили, що уражено Арзамаський приладобудівний завод.

Зафіксовано два влучання в адміністративну будівлю та, імовірно, у виробничий цех,

– сказано в їхньому дописі.

Аналітики навели деталі: Арзамаський приладобудівний завод входить до складу концерну "Алмаз‑Антей" і корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Там виробляють ключові елементи, які застосовують у російських ракетах:

система К‑051(М) – використовується в крилатих ракетах Х‑32;

блоки демпфувальних гіроскопів БДГ‑1М – призначені для крилатих ракет Х‑101;

блоки рульових електрифікованих машин (БРЕМ‑3) та автоматичні системи ліквідації (АСЛ‑1) – інтегровані у ракети Х‑59.

На сайті ГУР War&Sanctions також указано, що уражений завод в Арзамасі спеціалізується на розробці та виробництві гіроскопічних приладів, систем управління, бортових електронно-обчислювальних машин, рульових приводів, контрольно-повірочних комплексів тощо.

Він постачає важливі компоненти для крилатих ракет Х-101, високошвидкісних Х-32 та керованих Х-59. Defense Express наголошують, що, судячи з відео, ППО не працювала.

Атака дронами зірвала штатну роботу заводу, припустили там.

"Ураження приладобудівного заводу в Арзамасі цілком вкладається у тактику ударів по заводах-комплектаторах, які не так сильно прикриті засобами ППО та легші для ураження. Але від роботи яких залежить випуск кінцевої продукції на вже добре захищеному заводі", – підсумували аналітики.