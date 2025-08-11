Роблять компоненти для ракет, а ППО не прикриті: що виробляє уражений в Арзамасі завод
- В Арзамасі уражено приладобудівний завод, який входить до складу концерну "Алмаз‑Антей" і корпорації "Тактичне ракетне озброєння". ППО при цьому не працювала.
- Атака дронами, імовірно, зірвала штатну роботу заводу, який постачає важливі компоненти для крилатих ракет Х-101, високошвидкісних Х-32 та керованих Х-59.
Вночі пролунали вибухи в Арзамасі у Нижньогородській області. OSINT-аналітики проаналізували наслідки влучань.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кіберборошно".
Що уражено в Арзамасі вночі 11 серпня?
Осінтери підтвердили, що уражено Арзамаський приладобудівний завод.
Зафіксовано два влучання в адміністративну будівлю та, імовірно, у виробничий цех,
– сказано в їхньому дописі.
Аналітики навели деталі: Арзамаський приладобудівний завод входить до складу концерну "Алмаз‑Антей" і корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
Там виробляють ключові елементи, які застосовують у російських ракетах:
- система К‑051(М) – використовується в крилатих ракетах Х‑32;
- блоки демпфувальних гіроскопів БДГ‑1М – призначені для крилатих ракет Х‑101;
- блоки рульових електрифікованих машин (БРЕМ‑3) та автоматичні системи ліквідації (АСЛ‑1) – інтегровані у ракети Х‑59.
На сайті ГУР War&Sanctions також указано, що уражений завод в Арзамасі спеціалізується на розробці та виробництві гіроскопічних приладів, систем управління, бортових електронно-обчислювальних машин, рульових приводів, контрольно-повірочних комплексів тощо.
Він постачає важливі компоненти для крилатих ракет Х-101, високошвидкісних Х-32 та керованих Х-59. Defense Express наголошують, що, судячи з відео, ППО не працювала.
Атака дронами зірвала штатну роботу заводу, припустили там.
"Ураження приладобудівного заводу в Арзамасі цілком вкладається у тактику ударів по заводах-комплектаторах, які не так сильно прикриті засобами ППО та легші для ураження. Але від роботи яких залежить випуск кінцевої продукції на вже добре захищеному заводі", – підсумували аналітики.