Летіло сотні безпілотників: полковник запасу розібрав серйозну атаку по Росії

Далекобійні дрони в ніч на 15 лютого залетіли на важливі інфраструктурні об'єкти Росії, зокрема в Краснодарському краю. Там спалахнула пожежа на резервуарі з нафтопродуктами. Ймовірно, що під час атаки була спрямована понад сотня БпЛА.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши на тому, що ураження від атаки доволі серйозні.

В яких точках Росії лунали вибухи?

Вночі 15 лютого вибухи сталися у Новоросійську, Краснодарі, Геленджику, Слов'янську-на-Кубані, Сочі, Адигеї, Туапсе, Анапі. Атака на Сочі тривала протягом декількох годин. Цікаво, що там у Путіна розташована літня резиденція, тож, як зазначив Світан, не виключено, що Кремль почне робити вкиди, що дрони "полювали" на російського диктатора.

Удари були по Геленджику, Сочі, в районі Новоросійська, Туапсе і на північ – там є населений пункт Волна, а поряд порт "Тамань", через який Росія качає немалий обсяг нафти, газу, аміаку,

– розповів Світан

Військовий експерт пояснив, що там є вихід аміакопровода і його українським дронам варто добити. Адже, як підкреслив Світан, аміак – недешевий продукт. Російська казна отримує від експорту чималий прибуток, експортуючи його.

Де ще в Росії відбулися атаки?