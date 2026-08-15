У Fire Point натякнули на удар "Фламінго" по важливих цілях у Саратові: відео запуску

У ніч на 15 серпня гучно було у російській Самарі, після чого спалахнула пожежа. Місцеві скаржаться на "атаку ракети".

Співвласник Fire Point Денис Штілерман в X натякнув на удар міг бути здійснений "Фламінго"

Що відомо про атаку на Самару

Жителі Самари активно діляться кадрами вибуху і пожежі. Під деякими відео – напис "Після атаки ракети".

Ймовірно, це могла була українська ракета "Фламінго". Штілерман натякнув про це, виклавши відео із ефектним запуском.

Але, наразі ще офіційно невідомо, чи дійсно цієї ночі по Росії летіли "Фламінго".

Ймовірний запуск "Фламінго" по Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що за даними OSINT-аналітиків, унаслідок атаки в Самарі був вибух на промисловому майданчику.

На оприлюднених кадрах видно палаючий цех, який може належати авіазаводу "Авіакор" або ракетно-космічному центру "Прогрес". Ці підприємства розташовані поряд.

Місцеві повідомляли про влучання щонайменше 2 боєприпасів.