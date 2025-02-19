На нафтовому родовищі в Тюменській області стався вибух: 23 свердловини зупинили роботу

Увечері 18 січня в Тюменській області Росії стався вибух на Радонезькому родовищі. Причиною вважають "непередбачений викид суміш газу, нафти й води на поверхню" під час ремонту обладнання на території підприємства "РН-Уватнафтогаз".

Однак про інцидент стало відомо лише сьогодні, 19 лютого. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух

Внаслідок вибуху розпочалася пожежа – у вогні опинилися двоє робітників. Зараз 21-річний і 46-річний помічники бурильника у важкому стані. За іншою інформацією, постраждало троє людей.

Загоряння невдовзі вдалося ліквідувати, однак роботу 23 свердловин було припинено.

До слова, "РН-Уватнафтогаз" – це дочірнє підприємство "Роснєфті", що займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Уватському районі Тюменської області.

Вибух на Радонезькому родовищі в Росії: дивіться відео

До слова, вночі 19 лютого було гучно і в Самарській області Росії. Щонайменше 2 вибухи прогриміли на Сизранському НПЗ. Губернатор уже встиг звинуватити в атаці Україну.

До слова, оперативно про нальоти дронів на російські регіони, вибухи та наслідки візитів "невідомих" БпЛА читайте в нашому телеграм-каналі.