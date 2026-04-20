Росію атакували понад 100 дронів: є загиблий, масштабно горів порт
- Росію та окуповані території вночі атакували понад 100 дроні.
- Внаслідок атаки в Краснодарському краї загинув чоловік, сталася пожежа в порту, пошкоджено газову трубу та будівлі.
Росія та тимчасово окуповані території у ніч на 20 квітня перебували під атакою "добрих" БпЛА. Російська "певео" нібито збила 112 дронів.
Вона працювала над територіями Астраханської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської областей, а також Криму. Про це пише російське міноборони.
Що відомо про атаку на ворога?
Влада Брянщини запевняє, що вночі над територією області "певео" знищила 7 БпЛА. Як це часто зазначають у російських звітах, постраждалих та руйнувань немає, а на місцях працюють оперативні та екстрені служби.
Аналогічна ситуація у Калузькій області, а саме у Хвастовицькому окрузі.
А от Краснодарському краю перепало більше. У Туапсе заявили про масовану атаку.
Попередньо, у морському порту загинув чоловік, ще один – постраждав.
У порту сталася пожежа, а уламками пошкоджено газову трубу та скління у низці будівель на території міста, зокрема у початковій школі, дитячому садку, музеї, церкві, багатоквартирному будинку.
До речі, раніше у мережі показували відео наслідків атаки на Туапсе.
В тимчасово окупованому Криму заявляли теж про масовану атаку. Моніторингові канали окупантів писали, що багато дронів летіло на Севастополь, уламки падали на будинки.
А на ранок повідомили, що орієнтовно до 23:00 в районі Північного та Південного молів, Стрілецької, Камишової, Карантинної, Інкерманської та Козачої бухт, парку Перемоги, мису Херсонес, Балаклави, Ласпі, мису Сарич, мису Лукулл, Качі флот проводитиме "профілактичні заходи з боротьби". Кажуть, що заплановані стрілянини з різних видів зброї, гранатометання та реактивне бомбометання.
Атаки на Росію: останні новини
Президент Зеленський повідомив, що за березень Росія зазнала нафтових втрат від українських далекобійних ударів на суму щонайменше 2,3 мільярда доларів. У квітні атаки продовжуються.
Тим часом губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що регіон став прифронтовим. Аналітики ISW зауважують, що порт Усть-Луга постійно перебуває під атаками, а росіяни намагаються створювати там ППО.
Тим часом українські дрони продовжують вдосконалювати. Зокрема, FP-1 демонструє можливість маневрувати в повітрі та ухилятися від ворожого вогню. У мережі публікували відео, як він маневрував у повітрі над Самарською областю, ухиляючись від вогню автомата. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук підсумував 24 Каналу, що удари по Росії можуть стати ще болючішими.