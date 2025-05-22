Лунають "хлопки": дрони посеред дня атакують Рязанський НПЗ
- Рязанський НПЗ атакували дрони, російські ППО нібито збили 5 безпілотників поблизу заводу.
- Це наймасовіша атака на регіон, росіяни підняли військовий гелікоптер для перехоплення безпілотників.
- За 21 травня російська ППО нібито збила 15 безпілотників над Рязанською областю.
- ЗСУ атакували Болховський завод в Орловській області у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Добрі" дрони продовжують атакувати Росію. Вдень 22 травня росіяни скаржаться на безпілотники над Рязанським НПЗ.
У місті лунають "хлопки", і гуде сирена. У мережі показали відповідні кадри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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"Певео" нібито збила 5 БпЛА
Місцеві мешканці розповіли, що поблизу Рязанського НПЗ російська "певео" нібито збила 5 безпілотників за годину.
Зафіксовано падіння уламків за територією заводу.
Безпілотники летять на Рязань більше ніж добу – це наймасовіша атака на регіон з початку "СВО",
– бідкаються російські телеграм-канали.
Аби перехопити безпілотники, росіяни навіть підняли в небо військовий гелікоптер.
Безпілотники атакують Росію / Фото росЗМІ
До слова, за 21 травня російська "певео" нібито збила 15 безпілотників над Рязанською областю.
Нагадаємо, що ЗСУ атакували одне з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів – Болховський завод в Орловській області.
Операцію здійснили Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.