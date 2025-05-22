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24 Канал Новини світу Лунають "хлопки": дрони посеред дня атакують Рязанський НПЗ
22 травня, 14:12
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Лунають "хлопки": дрони посеред дня атакують Рязанський НПЗ

Софія Рожик
Основні тези
  • Рязанський НПЗ атакували дрони, російські ППО нібито збили 5 безпілотників поблизу заводу.
  • Це наймасовіша атака на регіон, росіяни підняли військовий гелікоптер для перехоплення безпілотників.
  • За 21 травня російська ППО нібито збила 15 безпілотників над Рязанською областю.
  • ЗСУ атакували Болховський завод в Орловській області у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Добрі" дрони продовжують атакувати Росію. Вдень 22 травня росіяни скаржаться на безпілотники над Рязанським НПЗ.

У місті лунають "хлопки", і гуде сирена. У мережі показали відповідні кадри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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"Певео" нібито збила 5 БпЛА

Місцеві мешканці розповіли, що поблизу Рязанського НПЗ російська "певео" нібито збила 5 безпілотників за годину. 

Зафіксовано падіння уламків за територією заводу.

Безпілотники летять на Рязань більше ніж добу – це наймасовіша атака на регіон з початку "СВО",
– бідкаються російські телеграм-канали.

Аби перехопити безпілотники, росіяни навіть підняли в небо військовий гелікоптер.

Безпілотники атакують Росію / Фото росЗМІ

До слова, за 21 травня російська "певео" нібито збила 15 безпілотників над Рязанською областю.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували одне з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів – Болховський завод в Орловській області. 

Операцію здійснили Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.