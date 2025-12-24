"Вибухова ніч" в Росії: у Тульській області було дуже гучно, там спалахнув завод

Ніч проти 24 грудня видалася неспокійною для Росії, зокрема для Тульської області. В регіоні пролунало близько 10 вибухів та спалахнула пожежа.

24 Канал

Що відомо про вибухи в Росії?

За даними пабліків, близько 10 вибухів пролунало цієї ночі у Тульській області. Жителі Єфремівського району чули вибухи, починаючи з 03:20 ночі.

Очевидці повідомляють про пожежу в одному із районів. Зазначається, що "у небі миготіли спалахи, а потім побачили пожежу на вулиці одного з міст".

Згодом губернатор Тульської області підтвердив атаку і повідомив про пожежу на "одному з підприємств".

"На території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано. Постраждалих немає", – написав Дмитро Міляєв.

В телеграм-каналах пишуть, що вночі був атакований "Єфремівський завод синтетичного каучуку". Супутники також фіксують пожежу на території підприємства.

Пабліки вже поширили відео, на якому видно займання.

Пожежа на заводі в Росії: дивіться відео

