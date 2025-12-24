Укр Рус
24 грудня, 07:48
"Вибухова ніч" в Росії: у Тульській області було дуже гучно, там спалахнув завод

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Близько 10 вибухів пролунало цієї ночі у Тульській області.
  • Очевидці повідомляють про пожежу в одному із районів.

Ніч проти 24 грудня видалася неспокійною для Росії, зокрема для Тульської області. В регіоні пролунало близько 10 вибухів та спалахнула пожежа.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи в Росії?

За даними пабліків, близько 10 вибухів пролунало цієї ночі у Тульській області. Жителі Єфремівського району чули вибухи, починаючи з 03:20 ночі.

Очевидці повідомляють про пожежу в одному із районів. Зазначається, що "у небі миготіли спалахи, а потім побачили пожежу на вулиці одного з міст".

Згодом губернатор Тульської області підтвердив атаку і повідомив про пожежу на "одному з підприємств". 

"На території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано. Постраждалих немає", – написав Дмитро Міляєв.

В телеграм-каналах пишуть, що вночі був атакований "Єфремівський завод синтетичного каучуку". Супутники також фіксують пожежу на території підприємства. 

Пабліки вже поширили відео, на якому видно займання.

Пожежа на заводі в Росії: дивіться відео

Вибухи у Росії: останні новини

  • В ніч проти 23 грудня невідомі БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів, а на горизонті видно яскраві вогняні спалахи.

  • Ніч проти 20 грудня в Росії також була неспокійною. Дрони літали над Брянщиною та влучили чітко в місце, де, імовірно, зберігається озброєння російської армії. 

  • Нагадаємо, що російські ЗМІ 18 грудня писали, що внаслідок атаки в порту Ростова пошкоджено судно. Згодом місцева влада підтвердила атаку по кораблю, зазначивши, що там спалахнула пожежа.