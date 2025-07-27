Рейс затримали, а потім – розвернули: у Росії пасажири 7 годин не можуть покинути літак

У Санкт-Петербурзі триває атака невідомих безпілотників. Пасажири рейсу з Уфи вже понад сім годин не можуть залишити літак через безпекові обмеження.

Тим часом у Петербурзі скасовано понад 100 рейсів. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також БпЛА атакують Ленінградську область: в аеропорту скасували понад 70 рейсів

Наслідки атаки невідомих БпЛА на Росію

Вранці 27 липня Ленінградська область опинилась під атакою безпілотників. Через це пасажири рейсу "Уфа – Санкт-Петербург" не можуть залишити літак уже понад сім годин. Після короткої затримки вильоту борт усе ж злетів, проте не долетів до Петербурга. Його розвернули й відправили до московського аеропорту Шереметьєво.

Там люди перебувають уже кілька годин, і, за даними пропагандистських ЗМІ, з усього харчування їм надають лише воду.

Ситуація в аеропортах Росії / Фото росЗМІ

Тим часом, як пишуть росЗМІ, ситуація в аеропорту Пулково загострюється. Кількість затриманих або скасованих рейсів перевищила сотню. Люди починають влаштовуватися просто на підлозі аеропорту та очікувати інформацію.

Крім того, губернатор Ленінградської області повідомив місцевим медіа, що в регіоні було нібито збито понад десять дронів. За його словами, уламки БпЛА впали в кількох районах області. В одному з них уламки спричинили займання приватних будинків, внаслідок чого нібито постраждала жінка.

До слова, за даними росіян, вночі 27 липня, по дронах відпрацювала місцева ППО. Пошкодження спричинило падіння уламків та займання електропідстанції.