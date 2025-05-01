Ранкова "бавовна": в Івановській області БпЛА атакували великий хімічний завод

"Добрі" дрони звечора атакували Росію. Дісталося й Івановській області, де розташований великий хімічний завод.

У мережі показали наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також У Тулі дрони могли влучити по заводу: там радіють через незапланований "вихідний"

Уламки БпЛА впали у промзону Кінешми

Дрони, ймовірно, атакували Івановську область ще приблизно з 22 години вечора.

У регіоні оголошено режим небезпеки атаки БпЛА. Система запобігання атакам приведена в дію. Спецслужби відстежують оперативну обстановку,

– поспішали попередити місцевих жителів телеграм-канали.

А уже на ранок стало відомо про вибухи у місті Кінешма, що за 400 кілометрів на північний схід від Москви. Там розташований Дмитрівський хімічний завод.

Місцеві жителі чули щонайменше 2 "гучні звуки, схожі на вибухи" о 5:25 в районі цього об'єкта.

Атака БпЛА на Кінешму: дивіться відео

Російські телеграм-канали згодом повідомили, що у промзону Кінешми нібито впали уламки збитого БпЛА. На місці падіння безпілотника виїхали екстрені та оперативні служби.

Кажуть, що пошкоджено господарчу споруду для зберігання упаковки.

До слова, за деякими даними, завод нібито не працював з 2022 року, відколи там спалахнула "таємнича" пожежа, яка охопила територію півтори тисячі квадратних метрів. Однак, схоже, об'єкт уже встиг відновити свою роботу.