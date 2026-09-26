Вночі дрони підпалили НПЗ та порт у Росії: спалахнули пожежі, є жертви

У ніч на 26 вересня у Краснодарському краї було атаковано Ільський НПЗ. Вогонь також фіксували на сусідньому Афіпському НПЗ.

Про це пишуть моніторингові канали.

Атака на Росію

Атака на Краснодарський край розпочалася близько опівночі. Жителі бідкалися, що чують вибухи та роботу ППО, а потім повідомили про пожежу на НПЗ. Водночас, як зазначається, повідомлення про те, що включили повітряну тривогу, з'явилися лише через дві години.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Згодом влада підтвердила атаку на Кубань, додавши, що є загиблі та поранений. "Уламки БпЛА" пошкодили житлову будівлю, також почалися пожежі на території 2 підприємств.

Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Атакований НПЗ розташований у Сіверському районі за 50 кілометрів від Краснодара.

Його потужність близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Це одне з провідних підприємств нафтопереробки на Півдні Росії.

Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.

Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Ільський НПЗ неодноразово зазнавав атак дронів. Востаннє його атакували 8 серпня. Тоді місцева влада визнала факт атаки і повідомила, що від "уламків БпЛА" постраждали 6 людей.

Про атаки на цей завод повідомляли й 10 липня, 2 червня, 17 лютого, 1 січня, а також у 2023, 2024 та 2025 роках.

Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Також чули вибухи в Ростовській та Брянській областях.

Попередньо, у місті Азов Ростовської області атаковано місцевий порт.

А у Брянській області пошкоджені житлові будинки внаслідок "збиття" повітряних цілей та падіння уламків.

Атака на Росію: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Росію: дивіться відео

До слова, нещодавно стало відомо, що Пермський нафтопереробний завод, який є сьомим за обсягом переробки в Росії, зупинив роботу в результаті успішної атаки українського дрона.

Через влучання на підприємстві спалахнула пожежа. Удар спричинив пошкодження технологічних установок, сховища та трубопроводи.