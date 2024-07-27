Там також військовий аеродром: дрони намагалися атакувати ще й Енгельс

Росію вранці 27 липня атакували дрони. Як виявилося, під прицілом було, зокрема, місто Енгельс Саратовської області.

Там розташований військовий аеродром. Про наслідки атаки по Енгельсу уже прозвітувало керівництво області, пише 24 Канал.

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В Енгельсі розташована одна із найбільших військово-повітряних баз Росії

У місті розташований аеродром "Енгельс". Це одна із найбільших військово-повітряних баз в Росії.

Саме туди цієї ночі направлялися безпілотники. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін стверджує, що атака аеродрому нібито не нашкодила.

В Енгельсі сьогодні вранці (27 липня – 24 Канал) ліквідували БпЛа. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків немає,

– запевнив Бусаргін.

У 2024 році аеродром "Енгельс" атакувався уже двічі – у березні та квітні. Розташований він приблизно за 900 кілометрів від Харкова та є частиною так званої "ядерної тріади" Росії. Тут базуються російські стратегічні бомбардувальники. Аеродром обладнаний необхідною інфраструктурою для обслуговування великих та важких літаків.

Додамо, що вранці 27 липня дрони атакували також Рязанську область. Там під прицілом був військовий аеродром "Дягілєво". Окрім цього, вибухи також чули поряд із нафтопереробним заводом.

Водночас Міноборони Росії прозвітували, що нібито їхня ППО "успішно" знищила 7 БПЛА над Курською, 3 – над Білгородською, 2 – над Ростовською, 1 – над Брянською та 1 – над Липецькою областями.