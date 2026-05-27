Вибухи, прильоти й пожежі в Таганрозі та Туапсе: у Росії пройшла "тривожна" ніч

У ніч проти середи, 27 травня, одразу в низці російських регіонів лунали вибухи. За попередньою інформацією, під ударом опинилися зокрема Таганрог і Туапсе.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Росії?

Під основним ударом цієї ночі опинився Таганрог, що в Ростовській області Росії: там місцеві жителі повідомляють про атаку та прильот. В мережі також публікують численні фото на відео, на яких стовп густого диму здіймається над містом.

За попередньою інформацією, по Таганрогу було щонайменше два удари.

OSINT-аналітики також встановили, що атака та займання, ймовірно сталися на території об'єкта технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки.

Місце удару в Таганрозі / Фото: worldmilitares

Тим часом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар стверджує, що під час атаки на регіон у Таганрозі було знищено ракету. За його словами, внаслідок обстрілу на вулиці Ціолковського в місті нібито "загорілися автомобілі".

Згодом Слюсар додав, що під час атаки нібито постраждали дві жінки, медики надають їм допомогу.

Під ранок вибухи також лунали у російському Воронежі: перед цим там оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА та ракетну небезпеку.

Росіяни також поширили відео, на якому можна побачити дим, що здіймається після атаки. Що саме могло потрапити під удар у Воронежі – поки невідомо.

Що відбувається у Воронежі: дивіться відео

Окрім цього, ЗМІ повідомляють про удар по "славнозвісному" Туапсе. На опублікованих в мережі кадрах ураженої нафтобази помітно масштабну пожежу та густий дим.

Саме в Туапсе розташовані Туапсинський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" – єдиний НПЗ на російському узбережжі Чорного моря, а також великий нафтовий термінал. Обидва об'єкти вже неодноразово ставали цілями успішних атак Сил оборони.

Пожежа в Туапсе після атаки: дивіться відео

Вночі гучно було й на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що військові в місті "всю ніч відбивали комбіновану атаку".

Він також стверджує, що в районах Північної сторони, Фіолента, Севастопольської бухти та бухти Омега нібито збили понад 20 безпілотників.

Момент вибухів також потрапив на відео одного з жителів Сімферополя – судячи з усього, під атакою були одразу декілька міст Криму.

Вибухи в Сімферополі: дивіться відео

Нагадаємо, в ніч на 25 травня Сили оборони України також уразили нафтобазу "Белец", яка розташована в місті Унеча Брянської області. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресорки.

Окрім цього, військові уразили склад зберігання російських боєприпасів у Міжгір'ї в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисоля та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.