Вночі на 31 липня в Росії було атаковано дронами кілька областей. Зокрема Волгоградська, де у місті Котельникове виникла пожежа.

Також через атаку була обмежена робота однієї із залізничних станцій та виникли перебої з постачанням газу. Крім того, у передмісті Волгограду пролунали вибухи, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки атаки по Волгоградські області?

Вночі 31 липня дрони атакували Волгоградську область, а саме об'єкти транспортної та енергетичної галузей.

Жителі міста Котельникове опублікували у соцмережах відео з пожежею, яка виникла на місці влучання.

Пожежа у Волгоградській області через атаку дронів: дивіться відео

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив масовану атаку БпЛА, внаслідок якої припинився рух потягів у районі станції Тінгута у Світлоярському районі. Також через удари дронами було порушено газопостачання.

Постраждалих немає. Зафіксовані займання сухої трави у Суровікінському районі, які оперативно усуваються пожежними службами,

– розповів губернатор.

Він додав, що у Котельниківському районі є перебої у газопостачанні у приблизно 65 приватних домогосподарств.

Наслідки атаки дронів у Волгоградській області: дивіться відео

Також у районі станції Тінгута, де обмежений рух потягів, працюють сапери. Водночас, за словами Бочарова, пошкоджень залізниці не зафіксовано.

Крім того, проти ночі 31 липня пролунало близько чотирьох вибухів у Волгограді. За попередніми даними місто атакували БпЛА "Лютий", які нібито збила російська ППО.

Очевидці розповідали про те, що бачили у небі кілька спалахів та чули вибухи у передмісті Волгограда. Внаслідок атаки виникли перебої у роботі мобільного інтернету. Також в аеропорту міста введений план "Килим".

Нагадаємо, що вночі 31 липня також було атаковано радіозавод у Пензі. Цю інформацію підтвердив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Внаслідок атаки виникло займання на території підприємства.

За словами керівника ЦПД, завод в Пензі виготовляє мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення та модернізовані командно-штабні машини (КШМ) на базі бронетехніки.