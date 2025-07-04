Ураження "НДІ прикладної хімії" та "АОМЗ": ЗМІ розповіли, що виготовляли на цих заводах

У Росії вночі 4 липня були успішно атаковані військові підприємства. Мовиться про "Азовський оптико-механічний завод" у Ростовській області та "Науково-дослідницький інститут прикладної хімії", що у місті Сергієв Посад у Московській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що виготовляли заводи у Росії, куди прилетіло 4 липня

Журналісти підкреслили, що для ударів по "АОМЗ" у місті Азов, що під Ростовом-на-Дону, ймовірно, були використані дрони, які подібні до іранського Shahed-136, а також безпілотники FP-1. Останній має заявлену дальність удару до 1 600 кілометрів та може нести до 120 кілограмів вибухівки.



Які дрони могли атакувати "АОМЗ" у Росії / Фото Defense Express

На кадрах, які ширили у мережі окупанти, видно влучання дронів у саме підприємство "АОМЗ".

У виданні зауважують, що "Азовський оптико-механічний завод", за даними ГУР МО, відповідає за виготовлення оптичних, лазерних та електронних систем, а також компонентів у ракетному та протитанковому озброєнні, головки самонаведення, тепловізійну та теплолокаційну техніку, оптико-електронні вироби тощо.

Найбільш відома продукція "АОМЗ" – напівактивні лазерні головки самонаведення для російських бомб КАБ-500Л та КАБ-1500Л (не плутати із комплектами УПМК), ракет Х-29Л та Р-27Т. Також відома робота цього підприємства над ГСН ракети Х-38. Вочевидь мова також йде про значну частину лазерних та телевізійних головок самонаведення, за які відповідає "АОМЗ",

– йдеться у матеріалі.

Журналісти також пишуть, що "Науково-дослідницький інститут прикладної хімії" у Сергієвому Посаді, швидше за все, був уражений лише дронами FP-1. Серед цілей атаки була його трансформаторна підстанція. Внаслідок удару по підстанції було призупинено електроживлення підприємства, та відповідно його роботу.

"Цей російський НДІ, попри назву, займається, відповідно до даних ГУР МОУ, розробкою та виробництвом твердих палив для ракет та вибухових речовин. Найбільш відомі його розробки – різноманітні термобаричні боєприпаси", – зауважує Defense Express.

Мовиться про бойові частини для всього переліку подібного російського озброєння: від гранатометів "Шмель" до важкої вогнеметної системи "Солнцепьок".

Окрім того, саме це підприємство розробило та виробляє термобарично-шрапнельну бойову частину для "Шахедів" ТБ БЧ-50.



Термобарична бойова частина для "Шахедів" / Фото Defense Express

Це та сама бойова частина "із кульками", яку масову встановлюють на "Шахеди" окупанти.