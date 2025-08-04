У ніч проти 4 серпня російські регіони знову атакували дрони. Цього разу ЗСУ, ймовірно, уразили залізницю у Волгоградській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

Дивіться також Росія хоче підірвати ядерний заряд у космосі: як вибух може осліпити та заглушити Захід

Що відомо про вибухи у Росії 4 серпня?

Цієї ночі серію з 5 – 7 вибухів чули у російських містах Михайлівка та Фролово, Волгоградська область. Регіон атакували за допомогою БпЛА "Лютий".

Ймовірно, ціллю нинішньої атаки ЗСУ став важливий залізничний вузол у Фролово. Це вже 11 чи 12 удар по залізничних розв’язках ворог.

ЗСУ атакували транспортний вузол: дивіться відео

Цікаво, що місцева влада підтверджує, що ціллю нинішньої атаки ЗСУ стали об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Проте, як завжди, там переконують, що все вдалося "відбити."

Наслідки "відбитої" атаки на Фролово: дивіться відео

Проте самі росіяни пишуть, що після атаки БпЛА сталася пожежа у технічній будівлі залізничної станції – "через дрон, що не вибухнув". На коліях було обмежено рух. У мережі публікують наслідки удару по диспетчерській.

Диспетчерська постраждала у Фролово: дивіться відео

Додамо, що через атаку безпілотників план "Килим" вводили в аеропортах Волгограда й Тамбова.

До речі, днями дрони атакували трансформаторну тягову підстанцію "Лихая-Замчалово" у Ростовській області. Тоді уламкове ураження від прильоту дрона пробило ємності трансформаторів і спричинило витікання та загоряння мастила.