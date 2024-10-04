У Воронезькій області дрони могли вдарити по нафтобазі: місцеві скаржаться на пожежу

В ніч на 4 жовтня у Росії знову неспокійно. Місцеві скаржаться на атаку українських безпілотників.

У мережі вже публікують перші відеофрагменти ударів. Ймовірно, цієї ночі у Воронезькій області Росії, могла вибухнути нафтобаза. Що про це відомо, передає 24 Канал.

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Атака безпілотників на Воронезьку область

Вночі 4 жовтня у мережі повідомили, що у Воронезькій області Росії, а саме в Аннинському районі, вибухнула нафтобаза. Повідомляється про 5 вибухів приблизно з 01:30 до 01:45. За словами місцевих, на місці виникла пожежа. Як підтвердження цьому з'явилося кілька відео вибухів та подальшого загоряння.

"Ось, нафтобаза. Горить прямо зараз. Ох***ть", – ділиться автор відео.

Пожежа, як стверджується, на нафтобазі: дивіться відео

Так, на одному з роликів справді чути звук БпЛА, який згодом переростає у "хлопок" і яскравий спалах. Голос за кадром зазначає, що це вже не перший безпілотник – і він летить "прямо у нафтобазу".

Момент влучання безпілотника: дивіться відео

Зазначається, що атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Ганна.

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