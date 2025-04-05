Атака на російський завод "Промсинтез": з'явилися перші супутникові кадри ураження

В ніч проти 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області. У мережі показали фотопідтвердження успішної атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blinzka.

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Що відомо про наслідки атаки на "Промсинтез"

OSINT-спеціаліст Blinzka поділився супутниковими знімками російського заводу у місті Чапаєвськ Самарської області. Хоча фото Sentinel-2 зроблені у поганій якості, на них все одно можна побачити випалену землю навколо трьох цехів заводу вибухових речовин. Фото демонструють зміни на території об'єкта порівняно з двома днями до удару.

Таким чином, супутникові знімки вже підтверджують успішність української атаки.

Зазначимо, за данними СБУ внаслідок атаки на "Промсинтез" пролунало щонайменше 20 вибухів, було зафіксовано декілька осередків загоряння. Після цього керівництво заводу зупинило технологічні процеси. "Промсинтез" є одним із провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин, зокрема амоналу, амоніту та грануліту.

У СБУ наголосили, що продовжують точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України.