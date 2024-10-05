Неспокійна ніч у Росії: дрони атакували підприємства у Воронезькій області

У ніч проти 5 жовтня не вдалось виспатись жителям Воронезької області. У регіоні скаржились на атаку дронів. Прильоти безпілотників підтвердила і російська влада.

Про те, що область перебуває під атакою БпЛА, повідомив губернатор. Дрони цілились у кілька підприємств, інформує 24 Канал.

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Влада запевняє, що підприємства – цивільні

Російська влада поспішила запевнити місцевих жителів, що підприємства жодного відношення до оборонного комплексу не мають. Мовляв, вони – цивільні та випускають цивільну продукцію.

Також не мовилось і про прильоти, хоча вже підтверджено пожежу в одній з будівель. Горить поверх. За попередньою інформацією, є один поранений.

Зазначимо, що російські моніторингові канали вночі 5 жовтня повідомляли, що дрони рухались у напрямку Морозовська Ростовської області. Там розташований військовий аеродром окупантів.

Зверніть увагу! Напередодні безпілотники СБУ успішно приземлились на нафтобазу у тій самій Воронезькій області. У селищі Анна було 20 резервуарів з пальним. Внаслідок атаки спалахнула потужна пожежа.