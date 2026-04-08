Одразу кілька областей Росії сколихнули вибухи: спалахнули пожежі

У Володимирській та Оренбурзькій областях Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Також під ударом дронів опинилися ворожі об'єкти на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляють "Exilenova+", "Supernova+" та інші телеграм-канали.

У яких областях Росії чули вибухи?

У мережі повідомили про можливе загоряння у районі військової частини 42754, 1263-го арсеналу інженерних боєприпасів у Володимирській області. Поблизу цього місця, як пишуть телеграм-канали, видно дим.

Вибухи у Росії: дивіться відео

ЗМІ повідомляють, що 1263-й центральний арсенал інженерних боєприпасів розташований поряд із селом Арсаки в Олександрівському районі, приблизно за 22 кілометри на захід від міста Олександрів.

Сам арсенал є військовим містечком і складом інженерних боєприпасів. В офіційній системі російського міністерства оборони він, згідно з оприлюдненою інформацією, вказаний як військова частина 42754.

Також є дані про пожежу, яка спалахнула на території Луганської області. До цього повідомляли про серію гучних вибухів у регіоні. Наразі додаткової інформації стосовно потенційних наслідків не вказують.

Крім вищезгаданого, повітряну тривогу оголошували в Оренбурзькій області, там виникло загоряння. Утім, наразі достеменно невідомо, чи пов'язана ця пожежа з можливим дроновим ударом по регіону.

Тривога в Оренбузькій області: дивіться відео

Про що звітує російське міноборони?

Міноборони Росії заявило про перехоплення та знищення щонайменше 73 безпілотників над Орловською, Ростовською областями, Краснодарським краєм, Кримом та над акваторіями Азовського й Чорного морів.

Які ще об'єкти атакували?