Одразу кілька областей Росії сколихнули вибухи: спалахнули пожежі
У Володимирській та Оренбурзькій областях Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Також під ударом дронів опинилися ворожі об'єкти на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це повідомляють "Exilenova+", "Supernova+" та інші телеграм-канали.
У яких областях Росії чули вибухи?
У мережі повідомили про можливе загоряння у районі військової частини 42754, 1263-го арсеналу інженерних боєприпасів у Володимирській області. Поблизу цього місця, як пишуть телеграм-канали, видно дим.
Вибухи у Росії: дивіться відео
ЗМІ повідомляють, що 1263-й центральний арсенал інженерних боєприпасів розташований поряд із селом Арсаки в Олександрівському районі, приблизно за 22 кілометри на захід від міста Олександрів.
Сам арсенал є військовим містечком і складом інженерних боєприпасів. В офіційній системі російського міністерства оборони він, згідно з оприлюдненою інформацією, вказаний як військова частина 42754.
Також є дані про пожежу, яка спалахнула на території Луганської області. До цього повідомляли про серію гучних вибухів у регіоні. Наразі додаткової інформації стосовно потенційних наслідків не вказують.
Крім вищезгаданого, повітряну тривогу оголошували в Оренбурзькій області, там виникло загоряння. Утім, наразі достеменно невідомо, чи пов'язана ця пожежа з можливим дроновим ударом по регіону.
Тривога в Оренбузькій області: дивіться відео
Про що звітує російське міноборони?
Міноборони Росії заявило про перехоплення та знищення щонайменше 73 безпілотників над Орловською, Ростовською областями, Краснодарським краєм, Кримом та над акваторіями Азовського й Чорного морів.
Які ще об'єкти атакували?
Раніше також повідомляли про серію вибухів у Феодосії, розташованої у тимчасово окупованому Криму. Під ударом могла опинитися нафтобаза, яка є важливою ланкою в забезпеченні окупантів матеріалами.
Незадовго до цього українські військові завдали низки ударів по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Водночас було уражено 3 резервуари підприємства "Транснефть-Балтика".
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня атакували нафтовий термінал "Шесхарис" у Краснодарському краї, вдалося пошкодити стендери причалів №1, №1А і №2 та уразити стендери на причалах №6 і №7.