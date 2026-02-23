У Татарстані горить НПС, а у Бєлгороді черговий блекаут: у Росії вночі гриміло багато вибухів
- У Бєлгороді стався блекаут через ракетний удар, що спричинив серію вибухів та пошкодження енергетичної інфраструктури.
- У Татарстані масштабно горіла нафтоперекачувальна станція "Калейкіно", також вибухи чули у Воронежі, Саратові та окупованому Криму.
У низці міст Росії, а також у Криму вночі 23 лютого лунали вибухи. Особливо несолодко було Бєлгороду, який поринув у блекаут, а також Татарстану, де масштабно горіла НПС.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, а також Exilenova+.
Дивіться також Удар по ядру: що вдалося вразити на Нефтегорському ГПЗ
Що відомо про блекаут у Бєлгороді?
У Бєлгороді повідомляють про блекаут. Телеграм-канали пишуть, що по місту було завдано ракетного удару. Там лунала серія потужних вибухів, що приводила в дію сигналізації на автомобілях.
Місцеві медіа повідомляють про серйозні ушкодження енергетичної інфраструктури. У двох багатоквартирних будинках вибило вікна.
У Бєлгородській області є подекуди ушкодження авто, дахів приватних будинків, підприємств. Постраждалих немає.
Окрім світла, у місті також подекуди зникала вода. Місцеві повідомляють, що удару завдано по ТЕЦ.
Пізніше стало відомо, що була атакована було підстанція Фрунзенська.
Потужні вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
Росіянка записує привітання з Днем защітніка оттєчества у темряві: дивіться відео
Яскраві спалахи від вибухів у Бєлгороді: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
У Бєлгороді прогримів потужний вибух: дивіться відео
Вибухи також лунали і в інших містах Росії і у Криму
Вночі 23 лютого вибухи чули також у Воронежі.
Повідомлялося зокрема про атаку в Альметьєвську, Татарстан.
Там було атакована НПС "Калейкіно". Це велика нафтоперекачувальна станція, яка є ключовою у системі магістральних нафтопроводів Росії.
Масштаби пожежі приголомшливі.
У Росії горить НПС "Калейкіно": дивіться відео
Пожежа продовжується вранці: дивіться відео
Вночі 23 лютого вибухи чули також у Воронежі. Там дим здійнявся над кількома локаціями.
У Саратові теж було не нудно. У місті лунала повітряна тривога, серія з 12 – 15 вибухів. На відео потрапив момент прильоту, найімовірніше, ракети.
Ракета вгатила по Саратову: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Окупований Крим також не спав. У Керчі, Гвардійському лунала серія вибухів, а також у Красноперекопському районі.
Вибухи у Саратові лунають кожний день
У Саратові та Енгельсі вночі 22 лютого пролунало близько 10 вибухів, а аеропорт Саратова припинив роботу. З аеродрому Енгельса росіяни підіймали Ту-160, ймовірно, щоб уберегти його від ударів.
У Самарській області Росії вночі 21 лютого було завдано удару по Нефтегорському газопереробному заводу.
Атаку підтвердив і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Він написав, що вночі було завдано удару по 2 промислових майданчиках на території регіону.