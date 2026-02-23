У Татарстані горить НПС, а у Бєлгороді черговий блекаут: у Росії вночі гриміло багато вибухів

У низці міст Росії, а також у Криму вночі 23 лютого лунали вибухи. Особливо несолодко було Бєлгороду, який поринув у блекаут, а також Татарстану, де масштабно горіла НПС.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, а також Exilenova+.

Що відомо про блекаут у Бєлгороді?

У Бєлгороді повідомляють про блекаут. Телеграм-канали пишуть, що по місту було завдано ракетного удару. Там лунала серія потужних вибухів, що приводила в дію сигналізації на автомобілях.

Місцеві медіа повідомляють про серйозні ушкодження енергетичної інфраструктури. У двох багатоквартирних будинках вибило вікна.

У Бєлгородській області є подекуди ушкодження авто, дахів приватних будинків, підприємств. Постраждалих немає.

Окрім світла, у місті також подекуди зникала вода. Місцеві повідомляють, що удару завдано по ТЕЦ.

Пізніше стало відомо, що була атакована було підстанція Фрунзенська.

Потужні вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Росіянка записує привітання з Днем защітніка оттєчества у темряві: дивіться відео

Яскраві спалахи від вибухів у Бєлгороді: дивіться відео (увага, присутня лайка!)

У Бєлгороді прогримів потужний вибух: дивіться відео

Вибухи також лунали і в інших містах Росії і у Криму

Вночі 23 лютого вибухи чули також у Воронежі.

Повідомлялося зокрема про атаку в Альметьєвську, Татарстан.

Там було атакована НПС "Калейкіно". Це велика нафтоперекачувальна станція, яка є ключовою у системі магістральних нафтопроводів Росії.

Масштаби пожежі приголомшливі.

У Росії горить НПС "Калейкіно": дивіться відео

Пожежа продовжується вранці: дивіться відео

У Саратові теж було не нудно. У місті лунала повітряна тривога, серія з 12 – 15 вибухів. На відео потрапив момент прильоту, найімовірніше, ракети.

Ракета вгатила по Саратову: дивіться відео (увага, присутня лайка!)

Окупований Крим також не спав. У Керчі, Гвардійському лунала серія вибухів, а також у Красноперекопському районі.

Вибухи у Саратові лунають кожний день