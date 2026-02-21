В Удмуртії під удар потрапив Воткінський завод, де виробляють "Іскандери"
- В Удмуртії, Росія, був атакований Воткінський завод, який виробляє ракети для "Іскандер-М" і "Орєшник".
- По заводу прилетіли щонайменше 3 дрони, що призвело до вибитих шибок у навколишніх будівлях і обмежень у кількох аеропортах.
В Удмуртії в Росії був атакований Воткінський завод. Він спеціалізується на виготовленні ракет, зокрема до "Іскандера-М" та "Орешника".
Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ і "КіберБорошно".
Що відомо про атаку по заводу в Удмуртії?
У російській Удмуртії атакований Воткінський завод.
Він виробляє ракети до "Іскандер-М", а також балістичні ракети "Орєшник", міжконтинентальні до комплексів РС-24 "Ярс".
Російські моніторингові канали підтвердили атаку на Удмуртію. Крім того, загрозу БпЛА оголошували для значної частини західної Росії і Криму.
Місцеві повідомляють, що по заводу прилетіли дрони, мінімум 3. У мережі також публікують фото вибитих шибок у будівлях неподалік.
Обмеження були введені у аеропортах Самари, Іжевська, Пермі і Чебоксар.
Дрони вдарили по Воткінському заводу: дивитися відео (увага, нецензурна лексика!)
Співвласник компанії Fire Point Денис Штіллєрман запостив відео пусків ракет "Фламінго", додавши, що контекст буде згодом.
Пуски ракет "Фламінго": дивіться відео
OSINT-аналіз відео уражень заводу / Фото "КіберБорошно"
Які ще регіони Росії були під ударами нещодавно?
Ввечері 20 лютого в Краснодарі та Анапі лунали вибухи, під атакою опинилися декілька НПЗ. Також пишуть про одну постраждалу людину. Її госпіталізували з різаними ранами гомілки та стегна до місцевої лікарні.
Гучно було й над Сочі. Мешканці міста повідомляли про кілька вибухів. В аеропорту сочі затримувалися близько 20 рейсів на виліт та посадку через повітряну атаку.