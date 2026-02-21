В Удмуртії під удар потрапив Воткінський завод, де виробляють "Іскандери"

В Удмуртії в Росії був атакований Воткінський завод. Він спеціалізується на виготовленні ракет, зокрема до "Іскандера-М" та "Орешника".

Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ і "КіберБорошно".

Що відомо про атаку по заводу в Удмуртії?

У російській Удмуртії атакований Воткінський завод.

Він виробляє ракети до "Іскандер-М", а також балістичні ракети "Орєшник", міжконтинентальні до комплексів РС-24 "Ярс".

Російські моніторингові канали підтвердили атаку на Удмуртію. Крім того, загрозу БпЛА оголошували для значної частини західної Росії і Криму.

Місцеві повідомляють, що по заводу прилетіли дрони, мінімум 3. У мережі також публікують фото вибитих шибок у будівлях неподалік.

Обмеження були введені у аеропортах Самари, Іжевська, Пермі і Чебоксар.

Дрони вдарили по Воткінському заводу: дивитися відео (увага, нецензурна лексика!)

Співвласник компанії Fire Point Денис Штіллєрман запостив відео пусків ракет "Фламінго", додавши, що контекст буде згодом.

Пуски ракет "Фламінго": дивіться відео



OSINT-аналіз відео уражень заводу / Фото "КіберБорошно"



Які ще регіони Росії були під ударами нещодавно?