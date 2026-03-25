Вибухи у Ленінградській області: дрони атакували порти Усть-Луга та Виборга, виникли пожежі
- У Ленінградській області дрони атакували порти Усть-Луга і Виборга, на місцях уражень спалахнули пожежі.
- Губернатор Дроздов повідомив про знешкодження 56 безпілотників і підтвердив ураження в обох місцях.
Під ударом уночі 25 березня опинилася Ленінградська область Росії. Атакували порт Усть-Луга, там чули вибухи та повідомляють про пожежу. Гучно також було у районі Виборга, там теж є інформація про загоряння.
Про це повідомляють російське пропагандистське видання "ТАСС" та низка місцевих телеграм-каналів.
Що атакували в Росії?
У мережі повідомляють про вибухи та спалахи у небі у цьому регіоні, є інформація про роботу ППО. В аеропорту Пулково скасували рейси до Москви, Стамбула та Душанбе, також затримали кілька літаків на приліт.
Під ударом, зокрема, був порт Усть-Луга. За попередньою інформацією, там горять резервуари після низки вибухів. Місцева влада повідомляє про роботу над ліквідацією загоряння, даних про постраждалих не вказують.
Вибухи в Усть-Лузі: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Зокрема, могли атакувати завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", розташований у Ленінградській області Росії, безпосередньо на узбережні Балтійського моря. Відповідний об'єкт діє в межах вищезгаданого морського порту.
Завод займається переробкою стабільного газового конденсату, який є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки,
– пише Dnipro Osint.
Також є попередня інформація на порт у місті Виборг, він є одним із чотирьох подібних об'єктів у регіоні. За словами місцевих, на місці удару спалахнула пожежа на одному із суден, які були там, та у будівлі поблизу.
Атака дронів на виборг: дивіться відео
Також повідомляють, що після атаки БпЛА спалахнула будівля АТ "Агрікола". Приблизно за 30 метрів розташована будівля ФСБ – колишнє фінське морське училище. Імовірно, ціллю ураження могла бути саме ця будівля.
Наслідки атаки на Виборг: дивіться відео
Як пояснює ситуацію місцева влада?
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомляє, що ППО нібито знешкодила близько 56 безпілотників у повітряному просторі регіону. Також він підтвердив ураження в Усть-Лузі і Виборзі.
"В Усть-Лузі у зоні порту ведеться локалізація загоряння. У Виборзі пошкоджено покрівлю житлового будинку. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відбиття атаки БпЛА продовжується", – написав чиновник.
Де було гучно в Росії раніше?
23 березня дрони завдали удару по порту у Приморську, що теж у Ленінградській області. Це ключовий вузол Балтійської трубопровідної системи з пропускною здатністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік.
Нещодавно українські військові вдарили по російському авіазаводу "Авіастар" в Ульяновську, де виготовляли та обслуговували військові літаки. На супутникових знімках було видно пошкоджений цех збірки.
Раніше у Брянській області українські воїни поцілили у радіолокаційну станцію "Небо-У" біля Супоневого. Ступінь пошкоджень об'єктів ще уточнюють, також атакували низку цілей на окупованих територіях.