Вибухи у Ленінградській області: дрони атакували порти Усть-Луга та Виборга, виникли пожежі

Під ударом уночі 25 березня опинилася Ленінградська область Росії. Атакували порт Усть-Луга, там чули вибухи та повідомляють про пожежу. Гучно також було у районі Виборга, там теж є інформація про загоряння.

Про це повідомляють російське пропагандистське видання "ТАСС" та низка місцевих телеграм-каналів.

Що атакували в Росії?

У мережі повідомляють про вибухи та спалахи у небі у цьому регіоні, є інформація про роботу ППО. В аеропорту Пулково скасували рейси до Москви, Стамбула та Душанбе, також затримали кілька літаків на приліт.

Під ударом, зокрема, був порт Усть-Луга. За попередньою інформацією, там горять резервуари після низки вибухів. Місцева влада повідомляє про роботу над ліквідацією загоряння, даних про постраждалих не вказують.

Зокрема, могли атакувати завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", розташований у Ленінградській області Росії, безпосередньо на узбережні Балтійського моря. Відповідний об'єкт діє в межах вищезгаданого морського порту.

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату, який є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки,

– пише Dnipro Osint.

Також є попередня інформація на порт у місті Виборг, він є одним із чотирьох подібних об'єктів у регіоні. За словами місцевих, на місці удару спалахнула пожежа на одному із суден, які були там, та у будівлі поблизу.

Також повідомляють, що після атаки БпЛА спалахнула будівля АТ "Агрікола". Приблизно за 30 метрів розташована будівля ФСБ – колишнє фінське морське училище. Імовірно, ціллю ураження могла бути саме ця будівля.

Як пояснює ситуацію місцева влада?

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомляє, що ППО нібито знешкодила близько 56 безпілотників у повітряному просторі регіону. Також він підтвердив ураження в Усть-Лузі і Виборзі.

"В Усть-Лузі у зоні порту ведеться локалізація загоряння. У Виборзі пошкоджено покрівлю житлового будинку. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відбиття атаки БпЛА продовжується", – написав чиновник.

