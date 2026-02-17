Росіяни про це з Путіним не домовлялись: авіаексперт вказав, як атака БпЛА перелякала москвичів

Росія регулярно опиняється під ударом "невідомих" безпілотників. А вже 15 лютого були повідомлення про удари в Московській області, що явно не подобається росіянам.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що варто окремо виділити регулярні атаки по прикордонних регіонах Росії, які вже створюють їм проблеми. Були повідомлення про проблеми зі світлом та теплом на цих територіях. Однак ще важливішою є атака по Москві.

Про що свідчать удари по Москві?

За словами Криволапа, фактично Генштаб ЗСУ ніяк не коментує регулярні удари по території Росії. Тому можна приблизно здогадуватися про масштаби лише з повідомлень в соцмережах.

Наразі відомо, що по території Московської області пролітало близько 100 – 170 безпілотників під час атаки 15 лютого. Ситуація була серйозною, про що свідчить офіційний коментар мера Москви Сергія Собяніна. Він повідомляв про 18 збитих безпілотників.

Ця ситуація свідчить, що ми навчилися долати систему захисту російської ППО. Вона була достатньо виснаженою, аби пропустити ці безпілотники. Окрім цього, росіяни фактично побачили воєнні дії над своєю головою. Вони розуміють, що ці дрони літають, падають та вибухають. І самі росіяни можуть від цього загинути. А вони про це з Путіним не домовлялися,

– сказав Криволап.

У деяких регіонах Росії вже є проблеми зі світлом