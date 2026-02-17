Росіяни про це з Путіним не домовлялись: авіаексперт вказав, як атака БпЛА перелякала москвичів
- 15 лютого Московська область зазнала атаки безпілотниками. Тамтешні ЗМІ писали про близько 100-170 безпілотників.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап прокоментував атаку по Москві.
Росія регулярно опиняється під ударом "невідомих" безпілотників. А вже 15 лютого були повідомлення про удари в Московській області, що явно не подобається росіянам.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що варто окремо виділити регулярні атаки по прикордонних регіонах Росії, які вже створюють їм проблеми. Були повідомлення про проблеми зі світлом та теплом на цих територіях. Однак ще важливішою є атака по Москві.
Про що свідчать удари по Москві?
За словами Криволапа, фактично Генштаб ЗСУ ніяк не коментує регулярні удари по території Росії. Тому можна приблизно здогадуватися про масштаби лише з повідомлень в соцмережах.
Наразі відомо, що по території Московської області пролітало близько 100 – 170 безпілотників під час атаки 15 лютого. Ситуація була серйозною, про що свідчить офіційний коментар мера Москви Сергія Собяніна. Він повідомляв про 18 збитих безпілотників.
Ця ситуація свідчить, що ми навчилися долати систему захисту російської ППО. Вона була достатньо виснаженою, аби пропустити ці безпілотники. Окрім цього, росіяни фактично побачили воєнні дії над своєю головою. Вони розуміють, що ці дрони літають, падають та вибухають. І самі росіяни можуть від цього загинути. А вони про це з Путіним не домовлялися,
– сказав Криволап.
Зверніть увагу! Військові експерти в коментарях 24 Каналу прокоментували нещодавно атаку по Москві. Вони пояснили, як безпілотники змогли обійти насичену ППО навколо столиці Росії. Також експерти розповіли, куди прямували ці дрони.
У деяких регіонах Росії вже є проблеми зі світлом
- Росія ще у 2022 році почала завдавати ударів по українській енергетиці, внаслідок чого у нашій державі почали відключати світло. Тепер схожі проблеми виникають і на російській території.
- До прикладу, ввечері 15 лютого Белгород в черговий раз опинився без світла. Російські телеграм-канали повідомляли про ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Аналогічні проблеми там виникли і 7 лютого.
- Також 15 лютого під масованою атакою опинилася Брянська область. Тамтешня влада повідомляла про різні удари упродовж 12 годин. Зрештою там також почалися проблеми зі світлом та теплом.