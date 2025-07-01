У Сочі внаслідок атаки дронів могла постраждати залізнична колія

У ніч проти 24 липня безпілотники атакували курортне місто Краснодарського краю – Сочі. Відомо про пошкодження на нафтобазі та залізничній колії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на OSINT-аналітиків.

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Що відомо про атаку дронів на Сочі?

Мер Сочі офіційно повідомляв про загоряння нафтобази на вулиці Таврійській. В OSINT-спільнотах наголосили, що нафтобазу аеропорту Сочі в Адлері могли атакувати модифіковані дрони Ан-196 "Лютий". Станом на 2024 рік майже всі резервуари об'єкта були закриті антидроновими сітками, але ті не допомогли.

Влучання по нафтобазі також підтвердив голова адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плішкін. Ця федеральна територія – особливе утворення в Росії, що перебуває під прямим управлінням федеральної влади, але при цьому є частиною Краснодарського краю.

Крім цього, аналітики підкреслили, що внаслідок атаки БпЛА є ураження залізничної колії, ймовірно, випадково.

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Розташування, ймовірно, ураженої залізничної колії / Фото OSINT-аналітиків