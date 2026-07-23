Вночі прилетіло по НПЗ в Ульяновській області: у мережі показали потужну пожежу
У ніч на 23 липня Росія уже традиційно не спала. Зафіксовано нові успішні прильоти.
Зокрема, під прицілом опинилася Ульяновська область та місцевий НПЗ, пише Exilenova+.
Що відомо про атаку?
Приліт стався у робітничому селищі Новоспаське Ульяновської області.
Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ: дивіться відео
Було атаковано базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл". Після влучань спалахнула потужна пожежа, а чорний густий дим видно здалеку.
Це підприємство функціонує як частина однойменного приватного нафтопереробного заводу. Воно має розвинену інфраструктуру для зберігання і відвантаження нафтопродуктів.
Атака на Новоспаське: дивіться відео
Місцеві стверджують, що атака тривала й опісля. На опублікованих кадрах чутно характерні звуки прольоту БпЛА.
Атака на Новоспаське: дивіться відео
Нагадаємо, що дрони вночі також намагалися спалити черговий склад Wildberries. Цього разу під масованим ударом був Воронеж.
Також "прильоти" сталися в Ялті й Феодосії. Попередньо, удар припав по електропідстанції в Корабельному провулку – ймовірно, йдеться про ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Схід"). Спалахнули пожежі.