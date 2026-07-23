Вночі прилетіло по НПЗ в Ульяновській області: у мережі показали потужну пожежу

У ніч на 23 липня Росія уже традиційно не спала. Зафіксовано нові успішні прильоти.

Зокрема, під прицілом опинилася Ульяновська область та місцевий НПЗ, пише Exilenova+.

Що відомо про атаку?

Приліт стався у робітничому селищі Новоспаське Ульяновської області.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ: дивіться відео

Було атаковано базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл". Після влучань спалахнула потужна пожежа, а чорний густий дим видно здалеку.

Це підприємство функціонує як частина однойменного приватного нафтопереробного заводу. Воно має розвинену інфраструктуру для зберігання і відвантаження нафтопродуктів.

Атака на Новоспаське: дивіться відео

Місцеві стверджують, що атака тривала й опісля. На опублікованих кадрах чутно характерні звуки прольоту БпЛА.

Атака на Новоспаське: дивіться відео

Горить НПЗ у Новоспаському: дивіться відео

Нагадаємо, що дрони вночі також намагалися спалити черговий склад Wildberries. Цього разу під масованим ударом був Воронеж.

Також "прильоти" сталися в Ялті й Феодосії. Попередньо, удар припав по електропідстанції в Корабельному провулку – ймовірно, йдеться про ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Схід"). Спалахнули пожежі.