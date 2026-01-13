У російському Таганрозі міг бути атакований завод "Атлант Аеро"
- У Таганрозі міг бути атакований завод "Атлант Аеро", який виготовляє бойові безпілотники та космічну продукцію.
- Завод є важливим виробником FPV систем управління та комплексів РЕБ і розпочав роботу в 2023 році.
Завод також виготовляє продукцію космічної галузі Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про атаку на завод "Атлант Аеро"?
У російському Таганрозі міг бути атакований завод "Атлант Аеро". Про це повідомляють місцеві жителі.
Цей завод виготовляє безпілотники та інші літальні апарати, зокрема космічна та обладнання для них. Наразі підприємство є важливим виробником бойових безпілотників, зокрема FPV систем управління та комплексів РЕБ. Він почав роботу відносно недавно – у 2023 році.
У Таганрозі атаковано завод "Атлант Аеро": дивітсья відео
Вибухи у Таганрозі: дивіться відео
Раніше в Орлі була атакована ТЕЦ
Ввечері 12 січня дрони атакували Орловську область Росії. Там лунали вибухи, після яких можна було побачити закутану у дим місцеву ТЕЦ.
ТЕЦ в Орлі не вперше стала ціллю ударів. Востаннє вона була атакована лише кілька днів тому – 9 січня.