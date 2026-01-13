У Росії міг бути атакований завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. Він виготовляє бойові безпілотники.

Завод також виготовляє продукцію космічної галузі Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також Сили оборони знищили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО Росії

Що відомо про атаку на завод "Атлант Аеро"?

У російському Таганрозі міг бути атакований завод "Атлант Аеро". Про це повідомляють місцеві жителі.

Цей завод виготовляє безпілотники та інші літальні апарати, зокрема космічна та обладнання для них. Наразі підприємство є важливим виробником бойових безпілотників, зокрема FPV систем управління та комплексів РЕБ. Він почав роботу відносно недавно – у 2023 році.

У Таганрозі атаковано завод "Атлант Аеро": дивітсья відео

Вибухи у Таганрозі: дивіться відео

Раніше в Орлі була атакована ТЕЦ