Великою компанією зараз краще не курити, – Повітряні сили ЗСУ про вибухи в Росії

Російські військові все частіше "курять" у недозволених місцях – на військових аеродромах, складах та скупченнях техніки в Росії чи на окупованих територіях, тож там періодично лунають вибухи. У Повітряних силах ЗСУ саркастично радять окупантам не курити великими компаніями.

Про це 24 каналу сказав Юрій Ігнат – речник командування Повітряних Сил ЗСУ. Він наголосив, що всі пам'ятають першу "бавовну" на аеродромі на початку війни, де було знищено кілька винищувачів.

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За його словами, ще одне з найрезонансніших вибухів – це аеродром "Саки", де було знищено приблизно 10 – 12 літаків. "Тоді ми почули відому фразу: "не хочеться їхати з Криму, тут так по-домашньому". Про Кримський міст я взагалі мовчу", – відповів Ігнат.

Він зазначив, що зараз вже лунали вибухи не на одному аеродромі, близько 4 летовищ у Росії, які розташовані в глибокому тилу, теж відвідало "бавовнятко".

"Чи можуть тепер окупанти чи росіяни почуватися так, ніби "спєцоперація" їх не стосується? Ні. Такий психологічний фактор надзвичайно важливий, він впливає і на військових, бо раніше вони відчували себе безкарно, бо перебували в безпеці аж на "Енгельсі" чи ще десь", – вважає речник Повітряних сил.

В одному місці курити великою компанією небезпечно

Але, як зауважив експерт, тепер вже помітно, що російські літаки як далекої авіації – Ту-22М3, так і стратегічної авіації – Ту-160 та Ту-95 розосередилися, їх порозкидали по різних аеродромах.

Тому в одному місця зараз великою компанією небезпечно "курити", тому росіяни поки "чухають потилицю" і думають, що з цим "бавовнятком" робити. Адже всі аеродроми Росії можна знайти на карті,

– відповів Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат про вибухи на аеродромах Росії та атаки дронами: відео

Попри перекидання російської авіації по різних аеродромах, зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних безпілотників по енергетичній та критичній інфраструктурі України. Тож, не нехтуйте правилами безпеки та під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

До слова, лише за одну добу, 11 грудня, наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Окрім того, атакували позиції зенітного ракетного комплексу Росії.

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили: