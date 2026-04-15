Оголили тили: за 500 кілометрів від кордону з Україною в Росії практично зникло ППО

13 квітня українські безпілотники вдарили по хімзаводу у Череповці Вологодської області. Там виробляють сотні тисяч тонн аміаку та селітри на рік.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони України методично атакують російську нафтогазову галузь. Під атаку потрапляють й інші об'єкти, які працюють на армію ворога.

Читайте також Є три слабкі точки: чому російська ППО почала "здавати", а Путін панічно обкладається ЗРК

Чим важливий удар по хімзаводу у Череповці?

За словами Світана, тамтешній завод – один із найбільших виробників аміачної селітри в Росії. Її не лише можна використовувати як добриво. Вона також є сировиною для вибухівки. Тому не дивно, що під атаку потрапив такий об'єкт.

Судячи з усього, Росія має певні проблеми з ППО. Україна послідовно вибиває російські зенітні ракетні комплекси, а ворог не встигає їх поповнювати.

На відстані 500 – 600 кілометрів від кордону ППО майже відсутні. Їм не вистачає різних ЗРК, щоб прикрити усі об'єкти. А ми працюємо над тим, щоб знизити можливість Росії поповнювати бюджет, який потім йде на війну,

– розповів Світан.

Зверніть увагу! Москва – одне з найзахищеніших міст Росії. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, за якого сценарію можливо пробити тамтешнє ППО.

Проблеми з російською ППО