Оголили тили: за 500 кілометрів від кордону з Україною в Росії практично зникло ППО
- Українські безпілотники атакували хімзавод у Череповці, де виробляють, зокрема, аміачну селітру.
- Україна все ефективніше атакує російський тил. У ворога є проблеми з ППО.
13 квітня українські безпілотники вдарили по хімзаводу у Череповці Вологодської області. Там виробляють сотні тисяч тонн аміаку та селітри на рік.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони України методично атакують російську нафтогазову галузь. Під атаку потрапляють й інші об'єкти, які працюють на армію ворога.
Чим важливий удар по хімзаводу у Череповці?
За словами Світана, тамтешній завод – один із найбільших виробників аміачної селітри в Росії. Її не лише можна використовувати як добриво. Вона також є сировиною для вибухівки. Тому не дивно, що під атаку потрапив такий об'єкт.
Судячи з усього, Росія має певні проблеми з ППО. Україна послідовно вибиває російські зенітні ракетні комплекси, а ворог не встигає їх поповнювати.
На відстані 500 – 600 кілометрів від кордону ППО майже відсутні. Їм не вистачає різних ЗРК, щоб прикрити усі об'єкти. А ми працюємо над тим, щоб знизити можливість Росії поповнювати бюджет, який потім йде на війну,
– розповів Світан.
Проблеми з російською ППО
- За даними ЗМІ, навколо резиденції диктатора Путіна на Валдаї суттєво посилили протиповітряну оборону. Нещодавно там збудували нові вежі для систем "Панцирь". Також там ще є більші ніж 20 веж з великокаліберними кулеметами.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап наголосив, що Сили оборони серйозно прорідили протиповітряну оборону в Криму. Росія стягує зенітні ракетні комплекси з різних частин Росії, аби замістити втрати на півострові.
- Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив про успішну операцію проти ППО ворога на Запоріжжі. Вдалося знищити не лише комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин", але й пускову установку С-300В та багатоканальну станцію наведення цих ракет.