Путіну доведеться виправдовуватись, – політолог сказав, що може стати критичною точкою для Росії

У Кремлі розуміють, що Україна на дії Росії відповідатиме дзеркально. Можливості для цього в неї є. Однак СОУ обмежені у відповіді на російські атаки по цивільному населенню, уражають на ворожій території виключно військові об'єкти.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, підкресливши, що навіть якби Україна не завдавала ударів по цілях в Росії, противник все одно тероризував мирне українське населення, як це робив з 2022 року.

Дивіться також Перший ешелон московської ППО: полковник запасу сказав, які важливі об'єкти знищила Україна

Чим загрожують Росії дзеркальні дії України?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень зауважив на тому, що намагання російської сторони знищити енергосистему України можуть обернутися для неї аналогічними блекаутами, при чому, судячи з влучань у Московській області, без світла може залишитися і столиця Росії. Адже українські засоби ураження вже дістають і до Москви.

Думаю, що це скоріше стане на заваді масованим ударам по енергетиці, ніж будь-що інше. Чим більше Україна може бити по Росії, тим швидше там ставитимуть незручні запитання Путіну. Йому доведеться виправдовуватися,

– пояснив Леонов.

Не дарма очільник МЗС Лавров та представниця російського міністерства Захарова, та й сам Путін періодично виходять у публічний простір з поясненнями, чому на 5-му році війни прилітають дрони по російських НПЗ і чому росіяни сьогодні відчувають дефіцит бензину.

Про проблеми Росії на тлі атак СОУ: дивіться у відео

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Криму окрім паливної кризи додалась проблема з електропостачанням. Через удари по підстанціях (зокрема "Донузлав"), півострів частково залишився без світла. Блекаут відчули Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ, Євпаторія, Сакський район. На тлі цього відчувають значні проблеми вкрай важливий для Криму туризм, а також аграрна галузь і бізнес.