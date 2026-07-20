Під ударом – склади Wildberries, нафтобаза і не лише: дрони масовано атакували Крим і Росію

На тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, та Росії пролунала низка вибухів. У мережі повідомляють про атаки з використанням безпілотників, подекуди фіксують знеструмлення та пожежі.

Про це повідомляють Exilenova+ та інші телеграм-канали.

Що могли атакувати дрони?

Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом ночі територію тимчасово окупованого Криму сколихнули вибухи, зокрема, гучно було в Ялті. Моніторинговий паблік "Кримський вітер" повідомляє про знеструмлення у місті.

За даними каналу Astra, місцеві повідомляють про пожежу. Також є попередня інформація про удари по енергетичній інфраструктурі в Алушті. Жодних додаткових деталей стосовно потенційних наслідків наразі не вказують.

Пожежа в Алушті: дивіться відео

Крім вищезгаданого, вибухи пролунали в окупованій частині Донецької області. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як у небо посеред ночі здіймається дим. Подробиці можливих наслідків станом на зараз невідомі.



Наслідки можливої атаки БпЛА / Exilenova+

Водночас про атаку безпілотників повідомляють у Московській області та Єйську Краснодарського краю Росії. Офіційної інформації про наслідки наразі також немає. Утім, у мережі показали ефектні наслідки загоряння після атаки.

Вибухи у Московському регіоні: дивіться відео

Масштабна пожежа у Єйську: дивіться відео

Імовірно, у Подольську, розташованого неподалік від російської столиці, вдалося уразити місцеву нафтобазу. У мережі повідомляють про пожежу на об'єкті. Ба більше, під ударом знову міг опинитися логістичний хаб Wildberries.

Дронова атака на Росію: дивіться відео

Момент після удару по складах Wildberries : дивіться відео

До слова, нагадаємо, що минулої ночі Сили оборони атакували низку важливих військових і логістичних об'єктів окупантів. Під удар потрапили танкери, плавучий кран, зенітний ракетний комплекс "Бук" та автомобільний міст.