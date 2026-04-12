У Росії не можуть цього визнати: експерт розкрив, у чому сильно прорахувався Кремль

Після зростання світових цін на нафту прибутки Росії зросли. Кремль заявив, що не переглядатиме бюджет, хоча перед тим лунало дедалі більше розмов про те, що російський уряд хоче скорочення витрат.

Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, передбачалося, що, наприклад, видатки, які ухвалили у грудні 2026 року, могли скасувати через 2 місяці. Очевидно, що скорочення стосувалося не воєнних витрат, а соціальних.

Якої помилки допустив Кремль?

Росія могла "пожертвувати" пенсіонерами, бюджетниками. Також можна згадати, як на початку війни російський міністр фінансів говорив, що країна нібито має великий ресурс – понад 70 трильйонів рублів. Мовиться про гроші громадян Росії, які лежать на рахунках у банках.

Хто пам'ятає кінець Радянського Союзу, той точно не забув 3 січня 1991 року. Тоді радянська влада заморозила внески "Сбербанку". На мою думку, розпад СРСР у серпні цього року було логічним продовженням подій,

– наголосив Іван Ус.

Тоді влада провела "грошову реформу", внаслідок якої зникли купюри, які мали більшість російських громадян. Також рахунки у банку просто пропали. Сьогодні Росія знову задумалась щонайменше про скорочення видатків, а згодом, можливо, ухвалить рішення і про замороження коштів.

Але сталися події лютого 2026 року, коли США та Ізраїль почали війну проти Ірану. Росія знову почала заробляти з продажу нафти. Тут втрутилася Україна, яка почали бити по російській логістиці, постачанні на експорт. Під атаку потрапили основні порти.

Зверніть увагу! Удари дронів значно ускладнили експорт російської нафти. За тиждень активних ударів замість 37 танкерів, які раніше виходили з Росії, тепер вийшло 22. Також скоротилися відвантаження у портах.

Цікаво, що загалом у Росії є 9 портів, але основних, з яких здійснюють експорт нафти, можна виокремити 4. Це Новоросійськ, Усть-Луга, Приморське та Косьміно. Кількість танкерів, які з них виходять, зменшується.

Росія очікувала, що вона заробить великі гроші на нафті, але Україна обмежує ці надходження. Можливості справді були великі, за підрахунками країна-агресорка могла заробити до 250 мільярдів доларів, але це лише в ідеальних умовах. Україна ці умови погіршує.

Росіяни не можуть визнати, що Україна якось запускає дрони, які летять через всю Росію та прилітають у Приморськ та Усть-Лугу. Це означає, що дрони вилітають або з самої Росії, або з країн НАТО. Але підтверджень цьому Росія, звісно, не надає,

– зауважив Іван Ус.

Отже, очікування Росії щодо надприбутків не здійснилися. Випадково могло статися так, що Володимир Путін пропустив час, коли можна було скорочувати видатки. Зараз це ще можна зробити, але ситуація буде гіршою, ніж якби вони ухвалили це рішення раніше.

