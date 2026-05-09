Перемир'я не існувало: військовослужбовець назвав цілі, які було критично важливо знищити ЗСУ

Попри перемир'я 8 травня російська армія продовжувала здійснювати штурми та запускати по Україні безпілотники. Українська сторона, як і оголошувала, діяла в такому випадку дзеркально. Тож в Росії теж було гучно. Історія з режимом тиші діє більше в інформпросторі, аніж в реальності.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що важливою в цій ситуації є хронологія подій. Україна запропонувала перемир'я з 6 травня, якого Росія не дотрималась, оголосивши режим тиші з 8 травня, аби мати змогу провести спокійно парад.

Дивіться також Росіяни готували це 15 років: полковник запасу розкрив, які цілі вдалось уразити вночі 8 травня

Що виходить на перший план у сучасній війні?

Зараз війна перебуває на такому етапі, коли на перший план виходять не системи ППО, а можливості завдавати ударів, робити кожну атаку по об'єктах ВПК противника ще ефективнішою та масштабнішою. Ось це, зі слів військовослужбовця, сьогодні для України принципово важливо.

Як нам убезпечитись від ударів російської балістики? Тільки запускаючи дрони й ракети по території ворога, а саме військових об'єктах, які залучені в промисловий цикл виробництва балістики або БпЛА. Це наш спосіб захисту і наступу з повітря, перенесення війни на територію Росії, демонстрації українських спроможностей,

– пояснив Мусієнко.

До відома! У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістикою (Іскандер-М) та спрямувала по її території 43 безпілотники. В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вдалося збити/подавити 34 БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори. Зафіксовано влучання ракети й 9 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків у двох точках.

Які об'єкти ворога під прицілом ЗСУ?

За переконанням військовослужбовця, якщо проаналізувати атаки СОУ по Росії за цей тиждень, то Україна може святкувати перемогу в інформаційно-психологічній війні. Адже росіяни через це вимушені були вносити корективи в проведення парадів 9 травня, зокрема в 15 регіонах вони скасовані. Це стосується і деяких авіаперельотів.

"У нас не було чіткого розуміння, відсутня зрозуміла домовленість про припинення вогню. Росія продовжувала завдавати ударів, а українська розвідка попередила про те, що ворог системно накопичує ракети, першочергово балістичні, аби масштабно атакувати найближчими днями. То як має діяти Україна? Сидіти й чекати цього? Ні, ми концентруємося на тому, аби зірвати плани ворога", – зауважив Мусієнко.

Щодо пусків російських БпЛА Україна вже вийшла на позитивну статистику. Про що повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський. З його слів, у середньому за добу підрозділи СБС здійснюють понад 11 тисяч бойових завдань. Протягом березня було уражено на 50% більше верифікованих цілей, ніж у лютому. Мовиться про понад 150 тисяч.

Він також зауважив на зростанні ефективності засобів ураження типу Middle Strike. Дрони завдали 350 ударів на оперативну глибину (30 – 120 кілометрів), у тому числі по місцях пуску російських дронів. Серед точок, які вдалося атакувати: 143 об'єкти логістики й російські склади, понад 50 пунктів управління окупаційної армії, 20 об'єктів нафтової й енергетичної галузі Росії.

Які ворожі цілі були атаковані СОУ нещодавно?