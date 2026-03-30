Україна зупинила 30% експорту російської нафти: Світан пояснив, як це вплине на завершення війни

Останніми днями українські дрони завдали ударів по об'єктах нафтопереробної галузі Росії, а також точках експорту її енергоресурсів. Зокрема по портах "Приморськ" і "Усть-Луга", через які проходить до половини російської нафти. Понад третина обсягу, який йде на експорт, наразі зупинена.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що якби вдалося добити порт "Находка", "Новоросійськ" і "Мурманськ", тоді буде зупинено 70 – 80% експорту російської нафти.

Куди націлитись, аби зупинити експорт російської нафти?

Військовий експерт переконаний, що Україна має можливості повністю зупинити експорт нафти Росії. Сьогодні Силам безпілотних систем є над чим працювати.

Зі слів Світана, треба дістатися "Мурманська", а головне – зупинити роботу портів "Усть-Луга", "Новоросійськ", "Приморськ", тоді вдасться нівелювати надходження в Росію нафтодоларів, яке відбувається на тлі війни в Ірані. Адже через це ціни на нафту суттєво зросли.

Треба зупинити увесь експорт. Ще залишаються труби. Зокрема трубопровід "Дружба", яким перекачується нафта. Тому "Унечу" (нафтоперекачувальна станція – 24 Канал) варто однозначно вибити,

– озвучив Світан.

Полковник запасу ЗСУ прогнозує, що найближчим часом буде розширена географія ударів з метою повної зупинки можливості Росії експортувати свою нафту і поповнювати у такий спосіб свій бюджет. Світан пояснив, що гнатися за танкерами в морях, які перевозять енергоресурси – важче, тому треба зосереджуватися на атаках портів, їх менше, ніж суден, до 10. До частини з них українські засоби ураження вже дістають.

Яка зброя потрібна, аби надовго вибити роботу НПЗ і портів?

Поковник запасу ЗСУ пояснив, що для того, аби припинити роботу НПЗ і портів на місяць чи декілька, одних дронів недостатньо, бо в них маленька бойова частина. А якщо використати БпЛА і 250-кілограмові авіабомби (понад 10 на одну ціль), то це цілком можливо. Тоді пів року вказані об'єкти не зможуть функціонувати.

"Вони намагатимуться відремонтувати, але правильний підхід до знищення і самих терміналів, і станцій перекачування та зберігання, наприклад, місткостей з пальним, не дадуть змоги швидко відновитися", – пояснив Світан.

Підсумовуючи, військовий експерт висловив переконання, що в СОУ є досвідчені експерти, які розуміють, що та як треба атакувати на території Росії в нафтогазовій галузі. Він підкреслив, що супутникові кадри наслідків від попередніх атак чітко демонструють точність уражень.

Раніше удари були заради галочки, аби горіло й диміло, щоб можна було в інфопростір закинути яскраві відео, а зараз реально видно ураження конкретно тих цілей, які зупиняють технологічний цикл низки підприємств,

– наголосив Світан.

Зауважте! Під атакою СОУ опинився російський бойовий криголам "Пурга". Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що це послабило потенціал країни-агресорки в Балтійському морі. Він уточнив, що криголами пробудовують маршрути для танкерів російського тіньового флоту, проводять розвідку. Крім того, такий корабель є потенційним носієм "Калібрів".

