Росію вночі атакували українські дрони: вибухи лунали у низці областей, було закрито аеропорти
- Українські дрони атакували підприємства ВПК Росії, викликавши вибухи у кількох областях, включаючи Орловську, Тульську, та Рязанську.
- Аеропорти Калуги, Ярославля, та Костроми запровадили обмеження через загрозу, а МІноборони РФ заявило про збиття 127 українських дронів.
У ніч на середу, 21 травня, у Росії скаржилися на атаку безпілотників. У низці регіонів лунали вибухи.
Через загрозу в аеропорту Калуги було запроваджено план "Килим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що атакували дрони у Росії
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, українські дрони атакували підприємства ВПК Росії, зокрема в Орловській області.
Як повідомили російські ЗМІ, Калузький аеропорт тимчасово обмежив прийом і відправлення літаків.
Паралельно місцеві жителі в Тульській та Рязанській областях повідомляли про вибухи. Зокрема, в місті Алексін Тульської області близько 23:20 пролунало шість вибухів, після чого зник мобільний зв'язок і впав інтернет. Орієнтовно через 50 хвилин щонайменше чотири вибухи було чутно і в Рязанській області.
Ще до вибухів, за кілька годин, в обох регіонах оголосили повітряну тривогу з формулюванням "загроза атаки БПЛА".
Ближче до ранку, після 4:00, аналогічні обмеження було запроваджено й в аеропортах Ярославля ("Туношна") та Костроми ("Сокеркіно"). Там також оголосили план "Килим".
Вранці Міноборони Росії заявили нібито про збиття з вечора минулого дня до ранку 21 травня 127 українських БпЛА літакового типу:
- 41 БпЛА у Брянській області;
- 37 БпЛА в Орловській області;
- 31 БпЛА над Курською областю;
- 6 БпЛА над територією Московського регіону;
- 5 БпЛА над Володимирською областю;
- 3 БпЛА у Рязанській області;
- по 1 БпЛА – над територіями Білгородської, Тульської, Калузької областей та над акваторією Чорного моря.