Росію вночі атакували українські дрони: вибухи лунали у низці областей, було закрито аеропорти

У ніч на середу, 21 травня, у Росії скаржилися на атаку безпілотників. У низці регіонів лунали вибухи.

Через загрозу в аеропорту Калуги було запроваджено план "Килим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що атакували дрони у Росії

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, українські дрони атакували підприємства ВПК Росії, зокрема в Орловській області.

Як повідомили російські ЗМІ, Калузький аеропорт тимчасово обмежив прийом і відправлення літаків.

Паралельно місцеві жителі в Тульській та Рязанській областях повідомляли про вибухи. Зокрема, в місті Алексін Тульської області близько 23:20 пролунало шість вибухів, після чого зник мобільний зв'язок і впав інтернет. Орієнтовно через 50 хвилин щонайменше чотири вибухи було чутно і в Рязанській області.

Ще до вибухів, за кілька годин, в обох регіонах оголосили повітряну тривогу з формулюванням "загроза атаки БПЛА".

Ближче до ранку, після 4:00, аналогічні обмеження було запроваджено й в аеропортах Ярославля ("Туношна") та Костроми ("Сокеркіно"). Там також оголосили план "Килим".

Вранці Міноборони Росії заявили нібито про збиття з вечора минулого дня до ранку 21 травня 127 українських БпЛА літакового типу: