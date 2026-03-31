Це кінець Росії, – політтехнолог зауважив цікаву тенденцію серед ворожих "воєнкорів"

Після ударів по російських портах в Балтійському морі, які сьомий день поспіль атакують дрони, панічні настрої ширяться серед російських "воєнкорів". Вони вважають, що російський солдат не відчуває себе захищеними від українських ударів.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що така ситуація в Росії розкладає армію. Проте наразі в російській армії мають важелі, які здатні стримувати невдоволення.

Як удари по портах у Балтиці впливають на російських солдатів?

Загородній зауважив, що російські солдати завжди можуть подивитися соціальні мережі "Мадяра" (Командувача безпілотних систем ЗСУ – 24 Канал), і дізнатися, що з ними буде через 100 метрів. Тому, звичайно, це не додає їм настрою.

Однак поки в російському війську працює ефективна система заградзагонів, окупанти, на його думку, продовжуватимуть терпіти те, що з ними відбувається.

Те, що сили безпілотних операцій систем показують, що з ними буде, це працює. І тоді логіка заградзагонів діє навпаки. Там тебе ліквідують без шансів, а тут у тебе може бути якийсь шанс – може ти ліквідуєш когось із заградзагону, або домовишся з корумпованим керівництвом,

– наголосив Тарас Загородній.

Також в Росії намагаються активно вербувати студентів, тому що тих, кого набрали на штурми, не можуть керувати дронами, адже вони, за його словами, комп'ютером, на відміну від молодшого покоління росіян, не користувалися.

Зверніть увагу! 31 березня сьому ніч поспіль було атаковано порт Усть-Луга в Ленінградській області. Там пошкоджені, зокрема, три нафтових танкери, п'ять резервуарів із паливом, а також виникла велика пожежа, яку не можуть загасити кілька днів. Російські "воєнкори" поширюють думки, що у середовищі російських військових є невдоволення тим, що влада дає не занадто жорстку відповідь на ці атаки.

Вони заманюють студентів, обіцяють, що ті не підуть на фронті, але ті не вірять, що їх точно не кинуть на штурми. І студенти, на його думку, скоріш за все праві, тому що у росіян армія інакше побудована.

Водночас Україна має продовжувати бити по Росії, тому що z-патріоти розуміють, що означають удари по портах у Балтійському морі – це кінець Росії,

– пояснив політолог.

Коли інші країни бачать вибухи, наприклад, в портах Балтиці, як зауважив Загородній, у них виникає питання, у кого купувати нафту. Наприклад, казахську, венесуельську, американську тощо.

