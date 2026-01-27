Росіяни всіляко це приховують: військовий оглядач назвав зброю, яка дуже болісно б'є по ворогу

Росія намагається приховати наслідки влучань України, але це їй погано вдається. Так окупанти довгий час заперечували масштаби руйнувань на підприємстві з виготовлення військових літаків, але про них стало відомо.

За даними OSINT-аналітиків, одразу 4 ракети "Фламінго" атакували важливе військове виробництво. Як зауважив 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко, ми вже бачимо підтвердження пусків та уражень, яких раніше не озвучували.

Що змусило росіян так сильно непокоїтися?

Попри різні анонси та заяви, ми точно не знаємо скільки саме ракет "Фламінго" виготовили, скільки застосували. Також невідомо їхня результативність на різних радіусах дії по різних об'єктах. Втім щодо удару по ТОВ "СКИФ-М", який виготовляє літаки, є більше даних. Відомо про 4 ракети, які влучили в ціль.

Наразі немає прямих підтверджень від росіян, що вони збивали "Фламінго". Але треба розуміти, що Україна поки не може запускати декілька десятків таких ракет одночасно або робити це упродовж кількох днів поспіль. Проте ця зброя працює і з часом уражень стане ще більше.

Росіяни дуже болюче сприймають сам факт появи таких ракет в Україні. Вони приховують всі її результати, успішні удари по російській інфраструктурі,

– підкреслив Іван Тимочко.

Скоріш за все, лише з часом ми зможемо надати реальну оцінку ефективності, саме цих ракет. Поки ми можемо говорити лише про психологічний ефект, який дуже серйозний. Росіяни переймаються. До того ж навіть підтверджені пуски мають результативність понад 80%, що не може не лякати ворога.

Важливо! Ракета "Фламінго" – це далекобійна крилата ракета, яка може вражати противника на відстані 3 тисячі кілометрів. Розмах крил сягає до 6 метрів, а швидкість до 950 кілометрів за годину. Бойова частина становить тонну, що більше, ніж в американських Tomahawk. У серпні 2025 року Україна підтвердила, що "Фламінго" вийшли на серійне виробництво та вже уражали об'єкти на території Росії.

Ба більше, Україна розвиває балістичну зброю, відомо про дві моделі таких ракет. Про них поки є мало інформації. Також у цьому контексті важлива наявність компонентів. Зрозуміло, що значно краще мати власні компоненти й не звертатися за ними до партнерів.

Які ще ураження завдали по території Росії?