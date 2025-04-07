Від них буквально залежить все: які об'єкти у Росії пріоритетні для знищення
- Дрони, ймовірно, атакували завод у Саранській області Росії, що працює для військових потреб.
- Військовий оглядач Давид Шарп підкреслив важливість знищення об'єктів, що впливають на боєздатність російської армії.
- Захист важливих об'єктів може означати, що інші місця росіян залишаться незахищеними, це створює можливості для України.
У Саранській області Росії було неспокійною. Дрони, ймовірно, атакували завод, який працює для військових потреб ворога.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив 24 Каналу, що саме це є важливими цілями, адже такі заводи суттєво впливають на боєздатність російської армії. Україні треба шукати способи, щоб їх вражати.
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Які цілі пріоритетні для України
Є певні заводи з виробництва вибухових речовин. Тому перше питання полягає в тому, як їх вирахувати, а потім – як завдати удару. Якщо вдається зменшити виробництво вибухівки на десятки відсотків, то це одне з найважливіших завдань, заради якого варто постаратися.
Варто пробувати хоча б трошки зменшити масштаби виробництва, бо вибухові речовини – це буквально все. Це те, що використовують у боєприпасах,
– наголосив Давид Шарп.
Однак, треба зважати на можливості: до чого можна дістати та яким буде результат. Звісно, росіянам є про що хвилюватися, бо вони бачать, що важливі об'єкти їхнього військово-промислового комплексу під загрозою. У такому випадку ворог буде змушений реагувати й перекинути туди системи ППО.
Логіка стверджує, що найважливіші заводи, які впливають на хід війни, завжди намагаються захистити. Це означає, що цього захисту не буде в якомусь іншому місці. Україні потрібно лише здобути засоби, щоб виводити з ладу ключові для росіян об'єкти.
Якщо це відбуватиметься системно, на постійній основі, противнику буде важче вести війну,
– підсумував військовий оглядач з Ізраїлю.
Нагадаємо, у ніч на 5 квітня невідомі дрони атакували Саранську область. Під удар міг потрапити завод з виробництва оптичного волокна. Це єдине таке підприємство у Росії. Місцеві чули близько 10 вибухів, згодом атаку підтвердив місцевий чиновник.