Елітні дронщики під ударом: якими будуть наслідки атак на пункти управління БпЛА Росії

Під прицілом Сили оборони 21 та в ніч на 22 квітня 2026 року були важливі для росіян військові об'єкти. Зокрема відомо про ураження ворожих пунктів управління БпЛА та командно-спостережних пунктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що, ймовірно, були удари по місці дислокації штабу "Рубікон" та пуску "Шахедів". Він зауважив, що це різні задачі.

Які наслідки атак по Росії?

Павло Нарожний зазначив, що зазвичай ворог на добу запускає по території України 150 – 200 "Шахедів". Однак приблизно раз в 7 – 10 днів росіяни застосовують 500 – 700 дронів.

За його словами, щоб організувати таку атаку, це значить, що на одному пусковому майданчику треба накопичити приблизно 200 – 300 "Шахедів".

Кожен удар по такому майданчику – це знищені 200 – 300 "Шахедів", знищене обладнання, адже їх там не просто запускають, їх там ще готують для злетів. Можливо, ремонтують, заливають у них паливо, якісь інші роботи з ними виконують,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, на ворожих пунктах управління БпЛА перебувають також фахівці. Ураження таких об'єктів допомагають запобігти масованим атакам по території України й ускладнюють підготовку до наступного пуску.

Якщо казати про "Рубікон", то вони можуть дістати (безпілотниками – 24 Канал) на глибину фронту максимум 40 – 50 кілометрів. Але це найбільш грамотні дронщики, які є в російській армії, вони дуже гарно мотивовані, дуже гарно фінансуються,

– сказав Павло Нарожний.

Він припустив, що під час атак по важливих для росіян військових об'єктах було знищено не лише обладнання, але й фахівців, які здійснюють пуски дронів.

Важливо! Недавно Україна вдарила по кількох важливих для Росії об'єктах. Мовиться про пункт управління рухом військових кораблів Росії у Севастополі, пункти управління БпЛА у районах Коровяковка та Тьоткіно, пункт управління підрозділу росіян у районі Вязове та інші.

Кількість людей в "Рубіконі" оцінюють у 5 – 7 тисяч, але військовому експерту важко сказати скільки окупантів могло бути усунено під час нещодавньої атаки. Проте він припустив, що для удару Сили оборони використати ракети "Нептун" і дрони.

