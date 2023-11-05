Дуже "тривожна" ніч: у Ростові та Бєлгороді – гучно на максималках

Ніч на 5 листопада для росіян виявилася тривожненькою. У Ростові-на-Дону прогримів настільки потужний вибух, що навіть росіяни не наважуються назвати його "хлопком".

Чергові вихідні для росіян не вдалися. Тільки вони налаштувалися на недільний сон, як раптом пролунали вибухи. У Ростові-на-Дону було так гучно, що навіть російські телеграм-канали пишуть про вибух, а не традиційний "хлопок", інформує 24 Канал.

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У мережі діляться кадрами, на яких чути потужний вибух.

Вибух у Ростові-на-Дону: дивіться відео з мережі

Згодом також стало відомо, що – гучно у небі над Бєлгородом. Повідомлень про роботу "легендарної" (спойлер – ні) роботи ППО ще не надходило. Вочевидь представники місцевої влади вирішили відпочивати замість того, аби "заспокоїти" росіян.

До слова, ці вихідні для росіян геть не вдалися. У ніч на 3 листопада жителям Ростова також не вдалося спокійно виспатися. У місті чули вибух. Місцеві жителі замість того, аби бачити десятий сон, панікували у соцмережах. Версія про те, що це були салюти, сподобалася не всім. Що ж, росіянам час звикати, що спокійне життя їм вже навіть не снитиметься.