Ніч проти 6 серпня видалася для росіян неспокійною. Так, жителі Ростовської області бідкаються через вибухи, що лунали в регіоні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

Дивіться також У Росії один НПЗ повністю, а інший частково зупинили свою роботу після атак дронами, – Reuters

Що відомо про вибухи в Ростовській області?

Росіяни вночі 6 серпня вкотре стали скаржитися на вибухи. Вони бідкалися через те, що невідомі дрони знову атакували залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області. За даними російських пабліків там нібито пожежа.

Нагадаємо, що станцію дрони атакували і в ніч проти 5 серпня. Тоді губернатор регіону заявив про загоряння навісу у дворі приватного будинку.

Однак вночі 6 серпня в мережі стали активно публікувати кадри нової атаки невідомих дронів на залізничну станцію "Тацинська".

Пожежа в Ростовській області: дивіться відео

Як пишуть російські телеграм-канали, очевидці повідомляли про пожежу. Місцеві заявляли, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі. За даними російських пабліків, всього було чути щонайменше 5 – 7 гучних "хлопків".

В Ростовській області спалахнула пожежа: дивіться відео

Там заявляють, що "після падіння уламків одного з дронів виникло займання в одному з районів станиці, попередньо загорілося дерево".

Крім цього, про вибухи повідомляють мешканці Кам'янська-Шахтинського. Офіційної інформації наразі не було.