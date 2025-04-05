У Саранську під атаку міг потрапити єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна
- У Саранську, ймовірно, під удар БпЛА потрапив єдиний в Росії завод з виробництва оптичного волокна "Оптоволоконні системи".
- Місцеві жителі повідомляють про близько 10 вибухів після 2:20 за місцевим часом, постраждалих немає.
- Завод виготовляє оптоволоконні кабелі, які використовують для управління БпЛА, це перше і єдине підприємство такого типу в Росії.
Росіяни скаржаться на вибухи у Саранську, що у Мордовії. Вони публікують у мережі кадри, на яких видно пожежу. Ціллю БпЛА могло стати важливе для ворога підприємство.
Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що чули після 2:20 за місцевим часом близько 10 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що могло бути ціллю атаки по Саранську
Ймовірно, під удар потрапило підприємство з виробництва оптичного волокна. На кадрах, опублікованих у мережі, видно потужну пожежу. Згодом глава регіону лаконічно зазначив, що "одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БпЛА", а постраждалих – немає.
Вогонь охопив будівлю важливого підприємства у Саранську: дивіться фото
У російських телеграм-каналах пишуть, що йдеться про "Оптоволоконні системи" – це перший і єдиний завод з виробництва оптичного волокна в Росії. Він виготовляє оптоволоконні кабелі, які використовують для управління БпЛА.
Довідка. Вперше ЗСУ зіштовхнулися з оптоволоконними дронами на Курщині в серпні 2024 року. Зараз БпЛА такого типу активно виготовляють і в Україні.
Саранськ – це місто і столиця республіки Мордовія, що перебуває у складі Росії. Розташоване за 642 кілометрів на південний схід від Москви, і за близько 1 000 кілометрів від кордону з Україною.
Де розташоване російське місто Саранськ: показуємо на карті