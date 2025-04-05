У Саранську під атаку міг потрапити єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна

Росіяни скаржаться на вибухи у Саранську, що у Мордовії. Вони публікують у мережі кадри, на яких видно пожежу. Ціллю БпЛА могло стати важливе для ворога підприємство.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що чули після 2:20 за місцевим часом близько 10 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що могло бути ціллю атаки по Саранську

Ймовірно, під удар потрапило підприємство з виробництва оптичного волокна. На кадрах, опублікованих у мережі, видно потужну пожежу. Згодом глава регіону лаконічно зазначив, що "одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БпЛА", а постраждалих – немає.

Вогонь охопив будівлю важливого підприємства у Саранську: дивіться фото



У російських телеграм-каналах пишуть, що йдеться про "Оптоволоконні системи" – це перший і єдиний завод з виробництва оптичного волокна в Росії. Він виготовляє оптоволоконні кабелі, які використовують для управління БпЛА.

Довідка. Вперше ЗСУ зіштовхнулися з оптоволоконними дронами на Курщині в серпні 2024 року. Зараз БпЛА такого типу активно виготовляють і в Україні.

Саранськ – це місто і столиця республіки Мордовія, що перебуває у складі Росії. Розташоване за 642 кілометрів на південний схід від Москви, і за близько 1 000 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташоване російське місто Саранськ: показуємо на карті