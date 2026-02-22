Серія вибухів пролунала у Саратові та Енгельсі: росіяни в паніці підіймали літаки з аеродрому

У ніч 22 лютого у Саратові та Енгельсі пролунала серія вибухів. Росіяни підіймали у небо літаки, щоб уникнути їх знищення.

Про це повідомляє Суспільне і Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку на Саратов і Енгельс?

У Саратові та Енгельсі пролунало близько 10 вибухів. Повідомляють про роботу ППО.

Вибухи над Саратовом почалися близько 02:00 за місцевим часом. Загалом чули 8 – 10 вибухів. Вони були настільки гучні, що в автомобілів спрацьовували сигналізації.

Також 2 спалахи були видно над річкою Волгою, ймовірно, це була робота ППО.

Аеропорт Саратова тимчасово припинив роботу. Літаки не приймають і не відправляють.

Дещо менше вибухів чули над Енгельсом. З місцевого аеродрому росіяни підіймали Ту-160, ймовірно, щоб уберегти його від ударів.

