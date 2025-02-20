На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи: перед цим вони були в російських портах

За останній місяць унаслідок окремих інцидентів у Середземному морі 3 нафтові танкери були пошкоджені вибухами. Причини інцидентів досі невідомі, однак усі ці судна нещодавно заходили в російські порти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Медіа має джерела в індустрії морських перевезень і службах безпеки.

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Що відомо про вибухи

Reuters зазначає – вперше за останні десятиліття в центральній частині Середземномор'я вибухи пошкодили цивільні судна.

У суботу, 15 лютого, на півночі Італії в порту Савони пошкоджень зазнав грецький нафтовий танкер "Сіджевел" (Seajewel) афінської компанії Thenamaris. Вибух утворив пробоїну на корпусі нижче ватерлінії. Уже за 20 хвилин на судні пролунав інший вибух, але обійшлося без наслідків. Італійська прокуратура з'ясовує обставини події.

Раніше, наприкінці січня, в турецькому порту Джейхан внаслідок вибуху постраждав ще один нафтовий танкер компанії Thenamaris – "Січарм" (Seacharm).

Третій інцидент стався в лютому поблизу берегів Лівії. Танкер під прапором Ліберії "Грейс Феррум" (Grace Ferrum) кіпрської компанії Cymar був пошкоджений найбільше. Імовірно, йому знадобилася рятувальна операція

Згідно з даними відстеження суден і джерелами Reuters, усі ці танкери об'єднує те, що вони напередодні відвідували російські порти. Представники галузі заявили про зростання занепокоєння з приводу цих інцидентів.

До слова, Росія активізувала експорт нафти, залучивши нові танкери та використовуючи перевантаження з одного судна на інше. Принаймні 5 суден, які були залучені після запровадження санкцій, сприяли збільшенню відвантажень з тихоокеанського порту Козьміно минулого тижня.