На окупантів чекає хронічне безсоння: через гучні вибухи у Севастополі перекрили бухту

До тимчасово окупованого Криму знову підвезли "бавовну". Цього разу вибухи чули мешканці Севастополя. Місцева влада бідкається на атаку безпілотниками та перекрила переправу через бухту.

Про вибухи у Севастополі місцеві телеграм-канали почали повідомляти під ранок, передає 24 Канал. На одному з відео з камер спостереження можна почути, що "бавовну" підвели близько 05:00.

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Травлять байки про роботу ППО

Ясна річ, що не минулося без улюблених легенд про буцімто роботу ППО. Як запевняють у пабліках, про це повідомили офіційні джерела. Що стосується самої причини вибухів, то буцімто і цього разу ЗСУ атакували Севастополь дронами.

Якщо звернути увагу на те, що пишуть місцеві телеграм-канали, то потужний вибух пролунав близько 04:30 у районі Південної бухти. Ще через 15 хвилин був ще один вибух. Кажуть, він більше нагадував роботу ППО.

Окупанти припускають, що запущені як літальні, так і надводні дрони. Переконують, що пошкодження інфраструктури та прильотів немає. Досить дивно, враховуючи потужний вибух, який пролунав на відео.

У Севастополі зранку пролунав потужний вибух: дивіться відео

Зранку лунають автоматні черги

Що кажуть журналісти? Кореспонденти видання "Крим. Реалії" розповіли, що близько 04:46 пролунав вибух у центральній частині Севастополя. Журналіст зауважив, що перед вибухом не чули ані притаманного ракеті шуму, ані стрільби з автоматичної зброї.

Через годину з моменту першого вибуху у місті лунають автоматні черги. Таким чином, припускають місцеві мешканці, намагаються збити дрони, якими атакують півострів.

Згодом стало відомо, що в акваторії Чорного моря працюють кораблі росіян. Запевняють, що пожеж і диму над містом немає. Водночас продовжують будувати кумедні теорії змови. Мовляв, як і з "бавовною" у Джанкої, цього разу знову біля півострова "паслися" американські дрони-розвідники.

З допомогою автоматів окупанти хочуть збити дрони: дивіться відео

У Севастополі закрили переправу

Оскільки у страху очі великі, то у Севастополі вирішили через вибухи закрити переправу через бухту. У Департаменті транспорту зауважили, що морські катери з Артбухти та Графської пристані до Північного та Родіонова тимчасово не курсують.

Місцеві зняли також підхід до Севастопольської бухти. Переконують, що там відсутні цивільні та військові катери. І те, що показують на відео, – морський дрон, який застряг в огородженні. Мовляв, безпілотник не лише застряг. Його ще й знищили.

Окупанти розповідають про дрон, який буцімто застряг біля бухти: дивіться відео

Станом на 06:30 у Севастополі все ще неспокійно. Надходить інформація про буцімто роботу ППО. Але її місцева влада ще не підтверджувала і не спростовувала.

Окупанти кажуть про атаку надводними дронами

Ближче до 07:30 прокинулася нарешті так звана місцева "влада". Губернатор Севастополя Развожаєв повідомив про атаку флоту надводними безпілотниками. Він похизувався, що три об'єкти вдалося знищити. По них били як зі стрілецької зброї, так і з ППО. У традиційній манері, військові кораблі не постраждали, каже він.

Развожаєв також зауважив, що у спорудах на Леніна 2, будинку Москви повибивало вікна. Це сталося внаслідок вибухів морських дронів. За його словами, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що ми не просто так написали про безсоння. Так, 20 березня близько 20:50 пролунала ціла серія вибухів, але в Джанкої. Тоді теж повідомляли про атаку дронами. Ба більше, стало відомо про влучання по крилатих ракетах типу "Калібр".