Вибух за вибухом: мешканці Севастополя стривожені гучною "бавовною" на півострові

Неспокійний цей вечір для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Місцеві ЗМІ розповідають, що у Севастополі лунали вибухи.

Відповідною інформацією поділилися місцеві кореспонденти. Вони близько 19:11 розповіли, що у місті пролунали потужні вибухи.

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У Севастополі було гучно

І поки журналісти розповідають про вибухи, у місцевих телеграм-каналах бідкаються. Там мешканці спочатку не могли зрозуміти, що ж це за звуки такі. Бо вже звикли до байок про "роботу ППО", а їх ніхто не озвучував.

Причому повідомляли на каналах, що гучних вибухів було щонайменше три, після чого було ще три. Тоді вже висловили припущення, що може працювати оця сама ППО дірява.

І вже згодом так званий губернатор спробував заспокоїти переляканих мешканців півострова. Мовляв, на Північному молі, на Південному і в Козачій бухті флот буцімто проводить тренування протипідводно-диверсійного забезпечення (ППДЗ). Під час них виконується так звана практична стрільба. І що, мовляв, у місті усе спокійно.

Усе в найкращих традиціях. Мешканців не попереджають про так звані "навчання", а потім заспокоюють, що їм нібито нічого не загрожує.

"Бавовна" в Криму приносить плоди

Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, останніми днями у Криму все частіше лунає потужна "бавовна". І це не на жарт лякає російських окупантів.

Їм набагато тривожніше, ніж просто "трєвожно". Вони справді збирають свої "тривожні валізи". Навіть у тимчасово окупованому Бердянську спостерігається згортання речей, документів – передвісники великого руху "за поребрик",

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Вона також зазначила, що представники так званої окупаційної "влади" відправляють своїх рідних якомога далі. Крім того, намагаються вивезти також документи та цінності.

"Зважаючи на завантаженість транспортно-логістичних шляхів – до багатьох уже приходить розуміння (що відбуватиметься далі – 24 Канал)", – зазначила Гуменюк.

Причому першими збираються ті, хто більш-менш тверезо оцінює ситуацію. Після них рухатися починають дрібні колаборанти. А вже після них – всі ті, хто "понаєхал" і подумав, що Крим з ними назавжди. Дзуськи!