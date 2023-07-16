Комбінована атака дронами на Севастополь: у розвідці розповіли, чи причетна Україна

У Севастополі 16 липня уранці відбулася комбінована атака дронами з повітря та моря. Для відбиття атаки окупанти застосували стрілецьку зброю, ППО та навіть авіацію.

В коментарі 24 Каналу представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував атаку, яка відбулася у Севастополі. Він натякнув, що в окупованому Криму й надалі відбуватимуться схожі події.

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На чужій землі окупанти постійно будуть під прицілом

Видання "Obozrevatel", посилаючись на власні джерела, стверджує, що події у Севастополі – успішна комбінована атака, яку провела Україна. Джерела оцінили її як "успішний експеримент". Проте Юсов не став коментувати атаку дронів в тимчасово окупованому Севастополі.

Ми не коментуємо дану ситуацію. Не підтверджуємо, не спростовуємо,

– заявили у розвідці.

Разом з тим, Юсов наголосив, що такі події дійсно мали місце бути. Він також заявив, що поки Крим перебуває під контролем окупантів, то там і надалі будуть відбуватися схожі, а можливо – й більші за своїм масштабом заходи. Окрім того, представник розвідки нагадав, що вибухи у Криму наближають деокупацію півострова.

Юсов також розповів, що кожного разу, коли подібні випадки трапляються на окупованій території, зокрема в Криму, місцеві жителі, які чекають на повернення законної української влади, розуміють – вони не полишені й робота триває. У розвідці наголосили, що Україна обов'язково поверне усі свої території.

Представник ГУР заявив, що окупантам на чужій землі не буду спокою, адже українські захисники щодня працюють над звільненням територій.

"А що стосується військових об'єктів росіян на окупованих територіях, то безумовно, на чужій землі вони постійно будуть об'єктами прицільної роботи Сил оборони та засобів, які працюють над поверненням територій до України. Як і в який спосіб це відбувається, ми не коментуємо. Але те, що подібні речі будуть тривати, поки окупанти не полишать нашу землю, це вже сьогодні виглядає як тенденція", – підсумували у розвідці.

Атака дронів у Севастополі: коротко