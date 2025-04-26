Росіяни атакували Шостку в Сумській області: що відомо про руйнування

Росія продовжує атакувати Сумську область. Уранці суботи, 26 квітня, вибухи пролунали в Шостці.

Про це Суспільному повідомив міський голова Микола Нога, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, у Шосткинській громаді є пошкодження.

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Ворог атакував Шостку

Про вибухи в місті журналісти повідомили о 10:11. Повітряна тривога в Сумській області тривала з 09:25 до 11:17.

Згодом в Укрзалізниці повідомили, що у звʼязку з активними обстрілами на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді скасували курсування приміського потяга "Терещенська – Неплюєве – Терещенська".

Також там обмежили маршрут поїзда "Конотоп – Неплюєве – Конотоп" до станції Макове.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уночі противник атакував безпілотниками Дніпропетровську область. У багатоповерхівці виникла пожежа, загинув чоловік. Окрім того, постраждали 6 людей, серед них – 11-річна дитина та жінка у важкому стані.