Фаєр-шоу вдалось: у ЗСУ підтвердили знищення ворожого складу у Сніжному

У Сніжному, що на окупованій частині Донеччини, вночі 4 липня були потужні вибухи. У ЗСУ лаконічно підтвердили: фаєр-шоу з боєприпасів – це їхня робота.

Про успіхи українських оборонців розповіли у Сухопутних військах ЗСУ. Військові оприлюднили відео нічних вибухів у Сніжному.

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Удар припав по складах боєприпасів

Коментар до кадрів був досить коротким: у ЗСУ підтвердили, що вибухали в окупованому населеному пункті, яке глибоко в тилу, саме боєприпаси армії агресора. На відео видно, що детонація – дуже потужна, полум'я сягає кількох метрів у висоту, ще вище – стовпи чорного диму.

Дивіться відео вибухів зі Сніжного / Відео Сухопутних військ ЗСУ

Сніжне розташоване за багато десятків кілометрів від лінії фронту

Зазначимо, що це – великий успіх української армії. Адже Сніжне розташоване в глибокому тилу. Відстань до Донецька, який з 2014 року в окупації, становить близько 80 кілометрів. При цьому до російського кордону від Сніжного – 18 кілометрів.

Дивіться на карті, де розташоване Сніжне

У місцевих телеграм-каналах повідомляли, що у Сніжному горить завод "Сніжнянськхіммаш". Там окупанти могли зберігати боєкомплекти.

Більше про це тут У Сніжному на Донеччині повідомляють про сильні вибухи – могло прилетіти у ворожі склади

Що відомо про Сніжне: коротко

Місто з населенням близько 40 тисяч людей розташоване у Горлівському районі Донецької області.

Тут працювали кам'яновугільні шахти, промкомбінат, завод хімічного машинобудування.

Вже в червні 2014 року тут окопались бойовики.

Втрати росіян станом на 4 липня: дивіться у відео